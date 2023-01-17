В свердловском городе назначен новый глава полиции

Полицию Верхней Пышмы возглавил подполковник Сергей Запецкий

Назначение Сергея Запецкого прошло 17 января Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Верхнепышминский» назначен силовик из Красноуральска — подполковник Сергей Запецкий, который в ближайшее время приступит к работе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Сергей Запецкий был представлен [начальником свердловского главка полиции] Александром Мешковым. Он приехал из Красноуральска — с аналогичной должности», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Запецкого отправили в Верхнюю Пышму после обнародования результатов московской проверки в свердловском ГУ МВД. Силовик показал себя эффективно, а прошлый начальник — уволился на фоне приезда ревизоров.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Как сообщали инсайдеры, в ходе московской проверки в ГУ МВД по Свердловской области ревизоры обращали отдельное внимание на положение дел в Верхней Пышме, Среднеуральске и других городах. Генерал Роман Зайцев находил недочеты в работе ведомства, однако многие из замечаний были устранены.