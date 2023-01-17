Дума пермского города не смогла выбрать спикера

В Очере Пермского края кандидаты на пост председателя думы не набрали нужного количества голосов

17 января 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Тайное голосование не выявило победителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Очерском округе Пермского края депутаты не смогли избрать председателя думы. После тайного голосования выяснилось, что ни один из кандидатов не набрал необходимых голосов, сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края. «В Думе Очерского городского округа проведут повторное голосование по выбору председателя. На сегодняшнем заседании по результатам тайного голосования ни один из двух кандидатов не набрал нужного количества голосов», — говорится в сообщении Совета в Telegram. В конце 2022 года сообщалось, что председатель Очерской думы Сергей Колчанов с 1 февраля покидает свой пост. Заявление о сложении полномочий он подписал по собственному желанию.

В Очерском округе Пермского края депутаты не смогли избрать председателя думы. После тайного голосования выяснилось, что ни один из кандидатов не набрал необходимых голосов, сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края. «В Думе Очерского городского округа проведут повторное голосование по выбору председателя. На сегодняшнем заседании по результатам тайного голосования ни один из двух кандидатов не набрал нужного количества голосов», — говорится в сообщении Совета в Telegram. В конце 2022 года сообщалось, что председатель Очерской думы Сергей Колчанов с 1 февраля покидает свой пост. Заявление о сложении полномочий он подписал по собственному желанию.