Спикер думы пермского города досрочно уходит с поста

Председатель Очерской думы Сергей Колчанов с 1 февраля покинет пост

Сергей Колчанов перестанет быть председателем Очерской Думы с 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель Очерской Думы Сергей Колчанов покидает свой пост. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали депутаты. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета. Он перестанет быть спикером с 1 февраля 2023 года, однако продолжит депутатскую деятельность.

«Депутаты думы Очерского городского округа утвердили заявление председателя представительного органа Сергея Колчанова о сложении полномочий. Он перестанет быть председателем, но останется депутатом думы на непостоянной основе. По одной из версий, Сергей Колчанов пытался договориться с муниципальной администрацией о переходе на постоянную основу и назначении зарплаты за работу спикером. Однако эти переговоры якобы не увенчались успехом, и депутат написал заявление о сложении полномочий председателя думы», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье».

Сам Колчанов ситуацию не комментирует. Издание ссылается на источник, близкий к администрации губернатора Пермского края, который отметил, что не знает подробностей о мотивах спикера Очерской Думы, и заявил, что пост не должен быть мотивирован только зарплатой. По словам собеседника, люди идут в депутаты, чтобы отстаивать интересы избирателей, а деньги — «вопрос второстепенный».