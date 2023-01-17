Куйвашеву представили план решения главной проблемы Свердловской области

Ежегодно в больницы Свердловской области будут устраиваться более 100 врачей, которых начнут готовить по новой комплексной программе. Власти считают, что за несколько лет это позволит сократить дефицит медиков, который в последние годы стал острейшей для региона проблемой. Такой план областной минздрав представил губернатору Евгению Куйвашеву.
«Система будет выстроена следующим образом. Руководители больниц анализируют штат своих сотрудников и выявляют потребность в специалистах — не только текущую, но и в перспективе на ближайшие годы. Данные передаются в минздрав, где специалисты формируют план целевого набора в медвуз и медколледж», — пересказали URA.RU суть программы в региональном департаменте информполитики.
Отдельную работу планируется вести с подростками. Медицинские учреждения будут готовить школьников к тому, что после обучения в вузе они вернутся в больницы своих родных городов и поселений.
Губернатор Куйвашев неоднократно признавал проблему нехватки врачей. В августе 2022 года он публично потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути восполнения дефицита. За месяц до этого на отсутствие специалистов Куйвашеву лично жаловались жители региона. В ходе декабрьской «прямой линии» губернатор допускал, что проблему можно решить за счет целевого обучения медиков.
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Ежегодно в больницы Свердловской области будут устраиваться более 100 врачей, которых начнут готовить по новой комплексной программе. Власти считают, что за несколько лет это позволит сократить дефицит медиков, который в последние годы стал острейшей для региона проблемой. Такой план областной минздрав представил губернатору Евгению Куйвашеву. «Система будет выстроена следующим образом. Руководители больниц анализируют штат своих сотрудников и выявляют потребность в специалистах — не только текущую, но и в перспективе на ближайшие годы. Данные передаются в минздрав, где специалисты формируют план целевого набора в медвуз и медколледж», — пересказали URA.RU суть программы в региональном департаменте информполитики. Отдельную работу планируется вести с подростками. Медицинские учреждения будут готовить школьников к тому, что после обучения в вузе они вернутся в больницы своих родных городов и поселений. Губернатор Куйвашев неоднократно признавал проблему нехватки врачей. В августе 2022 года он публично потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути восполнения дефицита. За месяц до этого на отсутствие специалистов Куйвашеву лично жаловались жители региона. В ходе декабрьской «прямой линии» губернатор допускал, что проблему можно решить за счет целевого обучения медиков.