Медведев поставил два условия для переговоров по Украине

Для проведения переговоров по вопросу решения украинского конфликта необходимо международное признание референдумов по новым российским территориям и выработка необходимых международных норм. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что такая же необходимость существовала при подготовке устава ООН в 1945 году.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность украинских властей к переговорам. Он заявил, что текущее украинское законодательство не предполагает возможности проведения переговоров, передает RT.
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Для проведения переговоров по вопросу решения украинского конфликта необходимо международное признание референдумов по новым российским территориям и выработка необходимых международных норм. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам. Во-первых, признание (или как минимум молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. И во-вторых, выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что такая же необходимость существовала при подготовке устава ООН в 1945 году. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность украинских властей к переговорам. Он заявил, что текущее украинское законодательство не предполагает возможности проведения переговоров, передает RT.