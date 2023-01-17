Пермский минфин потерял 700 миллионов, отправленных бизнесом в бюджет

18 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Со счета пермского бюджета пропадают деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор обратила внимание депутатов заксобрания на сложности, связанные с внедрением новой системы уплаты налогов в бюджет. С 1 января 2023 года все налоги предприятия уплачивают с единого налогового счета 28-го числа каждого месяца. Пермская компания перевела 28 декабря 2022 года 700 млн рублей, но они до сих пор на счет краевого бюджета не пришли. Об этом Тхор заявила 18 января на заседании комитета по бюджету заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Новая система уплаты налогов — это хорошо для налогоплательщика. Но есть риски для бюджета Пермского края. Мы это на себе ощутили. В первую очередь, это несвоевременное перечисление средств в доход бюджета. Наш налогоплательщик 28 декабря 2022 года заплатил налог 700 млн рублей, это значительная сумма для Пермского края. На сегодня денег до сих пор нет на нашем счете», — отметила Екатерина Тхор. До внедрения новой системы деньги пришли бы на счет бюджета на следующий день, то есть 29 декабря. И налогоплательщик, и казначейство подтверждают пермскому минфину, что деньги ушли. Но их нет, отметила Тхор. Министр финансов также обратила внимание, что со счета бюджета начали исчезать определенные суммы. «По 700-800 млн рублей уходили куда-то. Почему уходили — никаких пояснений нет. Благо деньги все возвращались обратно. Но более месяца они где-то, извините за выражение, болтались. Почему это происходит? Человеческий фактор, сбой в системе и т. д.», — отметила Екатерина Тхор. По ее словам, минфин обращал внимание на исчезновение только крупных сумм, которые финансисты «не могли не заметить». Екатерина Тхор отметила, что налоговая в курсе имеющихся проблем и обещает исправить все несовершенства новой системы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФНС России. На момент публикации ответ не был получен. Пермские финансисты также обратили внимание, что введение единого дня списания налогов, 28-го числа каждого месяца, привело к тому, что в январе бюджет региона получил только 35 млн рублей. Хотя в другие годы было по 600 млн рублей и даже 1 млрд рублей. Это приводит к кассовым разрывам и невозможности заработать на размещении свободных денег на депозитах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор обратила внимание депутатов заксобрания на сложности, связанные с внедрением новой системы уплаты налогов в бюджет. С 1 января 2023 года все налоги предприятия уплачивают с единого налогового счета 28-го числа каждого месяца. Пермская компания перевела 28 декабря 2022 года 700 млн рублей, но они до сих пор на счет краевого бюджета не пришли. Об этом Тхор заявила 18 января на заседании комитета по бюджету заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Новая система уплаты налогов — это хорошо для налогоплательщика. Но есть риски для бюджета Пермского края. Мы это на себе ощутили. В первую очередь, это несвоевременное перечисление средств в доход бюджета. Наш налогоплательщик 28 декабря 2022 года заплатил налог 700 млн рублей, это значительная сумма для Пермского края. На сегодня денег до сих пор нет на нашем счете», — отметила Екатерина Тхор. До внедрения новой системы деньги пришли бы на счет бюджета на следующий день, то есть 29 декабря. И налогоплательщик, и казначейство подтверждают пермскому минфину, что деньги ушли. Но их нет, отметила Тхор. Министр финансов также обратила внимание, что со счета бюджета начали исчезать определенные суммы. «По 700-800 млн рублей уходили куда-то. Почему уходили — никаких пояснений нет. Благо деньги все возвращались обратно. Но более месяца они где-то, извините за выражение, болтались. Почему это происходит? Человеческий фактор, сбой в системе и т. д.», — отметила Екатерина Тхор. По ее словам, минфин обращал внимание на исчезновение только крупных сумм, которые финансисты «не могли не заметить». Екатерина Тхор отметила, что налоговая в курсе имеющихся проблем и обещает исправить все несовершенства новой системы. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФНС России. На момент публикации ответ не был получен. Пермские финансисты также обратили внимание, что введение единого дня списания налогов, 28-го числа каждого месяца, привело к тому, что в январе бюджет региона получил только 35 млн рублей. Хотя в другие годы было по 600 млн рублей и даже 1 млрд рублей. Это приводит к кассовым разрывам и невозможности заработать на размещении свободных денег на депозитах.