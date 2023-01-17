В Екатеринбурге улицу залило кипятком

В Екатеринбурге кипятком затопило участок улицы Советской

18 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Пар поднимается до верхних этажей домов (архивное фото) Дмитрий Сухоросов © URA.RU В Екатеринбурге кипятком залило Советскую улицу, где, предположительно, прорвалась труба с горячей водой. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Вся улица в кипятке, пар поднимается до верхних этажей. Машины едут по воде», – сообщил читатель. В чате одного из домов жители делятся фотографиями и видео происшествия и предполагают, что причиной могла стать авария. URA.RU обратилось к представителю «Екатеринбургской теплосетевой компании». «В процессе устранения повреждения на улице Уральской зафиксирован выход воды на поверхность. На водоснабжении граждан это никак не отразится, выход воды на поверхность уже локализован, сейчас на устранение повреждения брошены дополнительные силы», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, что аварию собираются устранить до 20:00. На улице Советской в Екатеринбурге произошла авария Фото: чат дома на улице Советской Обновлено 18 января, 14.03 (12.03 мск): внесены изменения в третий абзац новости.

В Екатеринбурге кипятком залило Советскую улицу, где, предположительно, прорвалась труба с горячей водой. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Вся улица в кипятке, пар поднимается до верхних этажей. Машины едут по воде», – сообщил читатель. В чате одного из домов жители делятся фотографиями и видео происшествия и предполагают, что причиной могла стать авария. URA.RU обратилось к представителю «Екатеринбургской теплосетевой компании». «В процессе устранения повреждения на улице Уральской зафиксирован выход воды на поверхность. На водоснабжении граждан это никак не отразится, выход воды на поверхность уже локализован, сейчас на устранение повреждения брошены дополнительные силы», – сообщили в пресс-службе. Там отметили, что аварию собираются устранить до 20:00. Обновлено 18 января, 14.03 (12.03 мск): внесены изменения в третий абзац новости.