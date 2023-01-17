Жители ХМАО боятся обрушения жилого дома из-за трещин в стенах

18 января 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Нягани жители боятся обрушения жилого дома из-за трещин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Нягани боятся обрушения жилого дома из-за глубоких трещин в стенах. При этом застройщик, по словам возмущенных жителей, пытался скрыть следы разрушения. Пост возмущения опубликован в соцсетях. «Мы боимся возможного обрушения нашего дома. Дом новый, сдан в сентябре 2020 года, но с первого же года начали трескаться стены. Причем не просто штукатурка, а глубокие трещины внутрь стен по всему коридору и в квартирах, в несущих стенах. Также нашли трещины, заранее заклеенные серпянкой, а сверху обои. Это говорит о том, что трещать панели начали еще во время строительства. Просто их закрыли», — написала Марианна Мельникова в паблике «Нягань ЧП ДТП» соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе СУ СК по ХМАО рассказали, что по факту было возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по факту, ведется расследование. Сейчас идет подготовка материалов для проведения экспертизы», — сказали в следкоме. Также в прокуратуре ХМАО подтвердили факт обращения жителей и заверили, что приняли необходимые меры. Мэр Нягани Иван Ямашев в разговоре с журналистом агентства заверил, что дом находится на гарантии «По предварительному осмотру факты не выявлены. Но уже заказана экспертиза, специализированно организация проведет повторную проверку. Если будут замечания, подрядная организация их устранит», — сказал Ямашев. Источник в правоохранительных органах рассказал, что большая часть квартир в этом доме принадлежит муниципалитету. После обнаружения трещин администрация направила застройщику претензию, однако нарушения небыли устранены. «После этого муниципалитет обратился в арбитражный суд. Предварительно, суд уже установил срок, до которого застройщик обязан устранить нарушения», — сказал источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нягани боятся обрушения жилого дома из-за глубоких трещин в стенах. При этом застройщик, по словам возмущенных жителей, пытался скрыть следы разрушения. Пост возмущения опубликован в соцсетях. «Мы боимся возможного обрушения нашего дома. Дом новый, сдан в сентябре 2020 года, но с первого же года начали трескаться стены. Причем не просто штукатурка, а глубокие трещины внутрь стен по всему коридору и в квартирах, в несущих стенах. Также нашли трещины, заранее заклеенные серпянкой, а сверху обои. Это говорит о том, что трещать панели начали еще во время строительства. Просто их закрыли», — написала Марианна Мельникова в паблике «Нягань ЧП ДТП» соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе СУ СК по ХМАО рассказали, что по факту было возбуждено уголовное дело. «Уголовное дело возбуждено по факту, ведется расследование. Сейчас идет подготовка материалов для проведения экспертизы», — сказали в следкоме. Также в прокуратуре ХМАО подтвердили факт обращения жителей и заверили, что приняли необходимые меры. Мэр Нягани Иван Ямашев в разговоре с журналистом агентства заверил, что дом находится на гарантии «По предварительному осмотру факты не выявлены. Но уже заказана экспертиза, специализированно организация проведет повторную проверку. Если будут замечания, подрядная организация их устранит», — сказал Ямашев. Источник в правоохранительных органах рассказал, что большая часть квартир в этом доме принадлежит муниципалитету. После обнаружения трещин администрация направила застройщику претензию, однако нарушения небыли устранены. «После этого муниципалитет обратился в арбитражный суд. Предварительно, суд уже установил срок, до которого застройщик обязан устранить нарушения», — сказал источник.