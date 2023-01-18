НАТО экстренно увеличивает число военных у границ РФ

18 января 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

НАТО намерена усилить свою оборону Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Североатлантический альянс намерен усилить свою оборону и расширить боевые группы на территориях восточного фланга, близких к России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ в ходе совещания начальников штабов вооруженных сил альянса. «Странам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны», — сказал Мирчи Джоанэ в ходе своего выступления, отметив, что в рамках усиления собственной обороны альянс намерен расширить боевые группы на территориях восточного фланга. Трансляция совещания Североатлантического альянса велась на его официальном сайте . Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что военная помощь Украине — единственный способ ускорить разрешение российско-украинского конфликта, отмечает RT. Он также неоднократно призывал западные страны к усилению поддержки украинской стороны, в частности после потери украинской армии Соледара в ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».

Североатлантический альянс намерен усилить свою оборону и расширить боевые группы на территориях восточного фланга, близких к России. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ в ходе совещания начальников штабов вооруженных сил альянса. «Странам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны», — сказал Мирчи Джоанэ в ходе своего выступления, отметив, что в рамках усиления собственной обороны альянс намерен расширить боевые группы на территориях восточного фланга. Трансляция совещания Североатлантического альянса велась на его официальном сайте. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что военная помощь Украине — единственный способ ускорить разрешение российско-украинского конфликта, отмечает RT. Он также неоднократно призывал западные страны к усилению поддержки украинской стороны, в частности после потери украинской армии Соледара в ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».