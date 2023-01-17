В городах ХМАО перекроют движение из-за Крестного хода

18 января 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО перекроют дороги 19 января для проведения Крестного хода Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В нескольких муниципалитетах ХМАО 19 января будут перекрыты дороги для проведения Крестного хода. Об этом рассказали в мэриях городов. «В связи с проведением Крестного хода, завтра с 11.30 до 15.00 часов будет временно ограничено движение транспорта по автодорогам: — ул. Александра Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с ул. Набережная; — ул. Набережная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Романа Кузоваткина», — написала мэр Нягани Эльвира Бугай в личном telegram-канале. В администрации Нижневартовска с 7 до 23 часов будут перекрыты участки дорог по улице Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской, а также проезд Куропаткина от улицы Г. И. Пикмана до улицы 60 лет Октября. В Сургуте информацию об ограничении проезда пообещали предоставить позднее. В администрации Ханты-Мансийска сказали, что не станут перекрывать дороги, однако организовали работу транспорта по маршруту «Трансагенство — Иордань» с 10 часов утра до 10 часов вечера.

В нескольких муниципалитетах ХМАО 19 января будут перекрыты дороги для проведения Крестного хода. Об этом рассказали в мэриях городов. «В связи с проведением Крестного хода, завтра с 11.30 до 15.00 часов будет временно ограничено движение транспорта по автодорогам: — ул. Александра Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с ул. Набережная; — ул. Набережная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Романа Кузоваткина», — написала мэр Нягани Эльвира Бугай в личном telegram-канале. В администрации Нижневартовска с 7 до 23 часов будут перекрыты участки дорог по улице Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской, а также проезд Куропаткина от улицы Г. И. Пикмана до улицы 60 лет Октября. В Сургуте информацию об ограничении проезда пообещали предоставить позднее. В администрации Ханты-Мансийска сказали, что не станут перекрывать дороги, однако организовали работу транспорта по маршруту «Трансагенство — Иордань» с 10 часов утра до 10 часов вечера.