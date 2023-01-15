Handelsblatt: генсек НАТО усилил давление на Германию с целью поставок танков на Украину

15 января 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг призвал оказывать поддержку Украине для восстановления мира, пишет Handelsblatt Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг усиливает давление на Германию, чтобы та поспешила с отправкой танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Мы находимся в критической фазе военного столкновения. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — пояснил он в интервью газете. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что быстрый путь к миру заключается в поддержке Украины оружием. Также генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что приветствует решение США и Германии отправить боевую пехотную технику, а также решение Франции по отправке легких танков. Ранее генсек Североатлантического альянса уже заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. При этом он подчеркнул, что военные запасы стран НАТО и Евросоюза (ЕС) истощены. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и другие страны Запада оказывают поддержку стране в виде финансов и вооружения. Bloomberg сообщал, что Германия близка к решению отправить танки Leopard на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг усиливает давление на Германию, чтобы та поспешила с отправкой танков Leopard 2 Украине. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Мы находимся в критической фазе военного столкновения. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — пояснил он в интервью газете. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что быстрый путь к миру заключается в поддержке Украины оружием. Также генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что приветствует решение США и Германии отправить боевую пехотную технику, а также решение Франции по отправке легких танков. Ранее генсек Североатлантического альянса уже заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. При этом он подчеркнул, что военные запасы стран НАТО и Евросоюза (ЕС) истощены. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. США и другие страны Запада оказывают поддержку стране в виде финансов и вооружения. Bloomberg сообщал, что Германия близка к решению отправить танки Leopard на Украину.