Сальдо: ЧВК «Вагнер» почти полностью ликвидировала бригаду ВСУ, входившую в Херсон

19 января 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

61-я бригада ВСУ практически полностью уничтожена, уточнил Владимир Сальдо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в ноябре входила в Херсон после передислокации ВС РФ, практически полностью уничтожена при помощи ЧВК «Вагнер». Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «В Соледаре „вагнеровцы“ практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре», — уточнил Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что в реальности вести борьбу с российской армией оказалось труднее, чем украинские войска предполагали изначально. В Минобороны РФ подтвердили, что российские солдаты полностью освободили Соледар 13 января. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что в захвате участвовали только бойцы его военной компании, но в Минобороны РФ опровергли его заявление. Минобороны также заявляли, что российские военные освободили населенный пункт Соль в районе Соледара, сообщает «Национальная служба новостей». Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято 9 ноября. Данное решение поддержали и в Минобороны РФ. Сальдо также говорил, что контролируемому ВСУ Херсону грозит гуманитарная катастрофа, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. 18 января 2023 года президент РФ Владимир Путин дополнил, что помимо защиты мирного населения Донбасса, целью СВО является прекращение восьмилетней войны на территории Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая в ноябре входила в Херсон после передислокации ВС РФ, практически полностью уничтожена при помощи ЧВК «Вагнер». Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «В Соледаре „вагнеровцы“ практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре», — уточнил Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что в реальности вести борьбу с российской армией оказалось труднее, чем украинские войска предполагали изначально. В Минобороны РФ подтвердили, что российские солдаты полностью освободили Соледар 13 января. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что в захвате участвовали только бойцы его военной компании, но в Минобороны РФ опровергли его заявление. Минобороны также заявляли, что российские военные освободили населенный пункт Соль в районе Соледара, сообщает «Национальная служба новостей». Решение об отводе российских войск из Херсона и с правого берега Днепра было принято 9 ноября. Данное решение поддержали и в Минобороны РФ. Сальдо также говорил, что контролируемому ВСУ Херсону грозит гуманитарная катастрофа, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. 18 января 2023 года президент РФ Владимир Путин дополнил, что помимо защиты мирного населения Донбасса, целью СВО является прекращение восьмилетней войны на территории Донецкой и Луганской народных республик.