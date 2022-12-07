07 декабря 2022

Newsweek: в феврале генерал Суровикин будет «у ворот» Киева

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Американские эксперты считают, что Россия вернет себе Херсон и Харьков, а Суровикин будет у Киева уже в феврале Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В феврале командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет на подходе к Киеву. Такое заявление сделали американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

«Февраль застанет генерала Суровикина у ворот Киева. Мы должны трезво обдумать и честно обсудить степень нашей приверженности Украине, на какие риски мы готовы пойти в ущерб собственной безопасности», — заявили эксперты в статье для американского журнала Newsweek.

Суровикин, по замечанию аналитиков, методично уничтожает инфраструктуру Украины точечными ракетными ударами, что парализует логистику в стране. Сейчас Россия адаптировала экономику к условиям конфликта и мобилизовала сотни тысяч военнослужащих. Эта армия оснащена современным вооружением и, вопреки распространенному на Западе мнению, далеко не деморализована, говорят авторы статьи. Украина же исчерпала свои силы и полностью зависит от финансирования Запада.

Эксперты заявляют, что, когда черноземы Украины замерзнут, начнется массовое наступление российских войск: «Мы ожидаем, что Бахмут падет, и предсказываем, что Россия вернет себе Харьков и Херсон к следующему лету». Ранделл и Гфеллер подчеркнули, что многие захотят отправить Украине более современное оружие и даже натовских военных, однако такие предложения должны быть немедленно отвергнуты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Генерал Суровикин 8 октября был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО. Ранее он призвал российские войска занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал это решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат. По мнению политолога Романа Алехина, тактика командующего заключается в научном подходе, который не терпит принятия решений на основе эмоций.

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В феврале командующий Объединенной российской группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин вместе с армией России будет на подходе к Киеву. Такое заявление сделали американские дипломаты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер. «Февраль застанет генерала Суровикина у ворот Киева. Мы должны трезво обдумать и честно обсудить степень нашей приверженности Украине, на какие риски мы готовы пойти в ущерб собственной безопасности», — заявили эксперты в статье для американского журнала Newsweek. Суровикин, по замечанию аналитиков, методично уничтожает инфраструктуру Украины точечными ракетными ударами, что парализует логистику в стране. Сейчас Россия адаптировала экономику к условиям конфликта и мобилизовала сотни тысяч военнослужащих. Эта армия оснащена современным вооружением и, вопреки распространенному на Западе мнению, далеко не деморализована, говорят авторы статьи. Украина же исчерпала свои силы и полностью зависит от финансирования Запада. Эксперты заявляют, что, когда черноземы Украины замерзнут, начнется массовое наступление российских войск: «Мы ожидаем, что Бахмут падет, и предсказываем, что Россия вернет себе Харьков и Херсон к следующему лету». Ранделл и Гфеллер подчеркнули, что многие захотят отправить Украине более современное оружие и даже натовских военных, однако такие предложения должны быть немедленно отвергнуты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Генерал Суровикин 8 октября был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО. Ранее он призвал российские войска занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал это решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат. По мнению политолога Романа Алехина, тактика командующего заключается в научном подходе, который не терпит принятия решений на основе эмоций.
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