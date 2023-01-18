18 января 2023

В Перми огласили приговор серийному похитителю велосипедов

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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, спорт, велоспорт, велосипед, активный отдых
За кражу велосипедов 19-летнего пермяка отправили в колонию Фото:

В Перми серийный похититель велосипедов отправится в исправительную колонию. Суд установил, что 19-летний горожанин причастен не только к краже транспортных средств. Всего молодой человек признан виновным в совершении более двух десятков преступлений, а причиненный им ущерб потерпевшим составил около 500 тысяч рублей. Об этом говорится в информации, которая представлена на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В апреле 2022 года осужденный, с помощью плоскогубцев, в подъезде одного из домов на улице Ивана Франко тайно похитил велосипед. Ущерб, причиненный владельцу, составил 30 тыс. рублей. В ходе следствия полицейскими было установлено еще тринадцать фактов аналогичного преступного деяния», — информирует пресс-служба ГУ МВД по Прикамью.

В апреле того же года преступник в ночное время вскрыл автомобиль ВАЗ-21124, припаркованный у одного из домов по улице Тургенева. Из машины молодой человек похитил магнитолу, портфель, сабвуфер и аккумулятор. Впоследствии полиция установила личность пермяка и выяснила, что он причастен к совершению 24 краж. Учитывая ранее вынесенное виновному наказание, суд приговорил молодого человека к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить всем потерпевшим материальный ущерб.

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В Перми серийный похититель велосипедов отправится в исправительную колонию. Суд установил, что 19-летний горожанин причастен не только к краже транспортных средств. Всего молодой человек признан виновным в совершении более двух десятков преступлений, а причиненный им ущерб потерпевшим составил около 500 тысяч рублей. Об этом говорится в информации, которая представлена на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В апреле 2022 года осужденный, с помощью плоскогубцев, в подъезде одного из домов на улице Ивана Франко тайно похитил велосипед. Ущерб, причиненный владельцу, составил 30 тыс. рублей. В ходе следствия полицейскими было установлено еще тринадцать фактов аналогичного преступного деяния», — информирует пресс-служба ГУ МВД по Прикамью. В апреле того же года преступник в ночное время вскрыл автомобиль ВАЗ-21124, припаркованный у одного из домов по улице Тургенева. Из машины молодой человек похитил магнитолу, портфель, сабвуфер и аккумулятор. Впоследствии полиция установила личность пермяка и выяснила, что он причастен к совершению 24 краж. Учитывая ранее вынесенное виновному наказание, суд приговорил молодого человека к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить всем потерпевшим материальный ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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