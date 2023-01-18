Четыре жителя Курганской области выиграли по миллиону в лотерею

19 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области в новогодней лотерее выиграли по миллиону рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четыре жителя Курганской области выиграли по одному миллиону рублей в лотерею. Выигрышные билеты они приобрели в почтовых отделениях за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России» «Четыре выигрышных билета жители купили в почтовых отделениях Шадринска, Кургана, села Шмаково Кетовского округа и деревни Красноярское Щучанского округа. О крупном выигрыше узнали по итогам розыгрыша новогоднего тиража лотереи на Первом канале», — говорится в сообщении. По итогам новогоднего тиража всего на Урале 23 человека, которые купили лотерейные билеты на почте, получат по миллиону рублей. Ранее URA.RU писало, что продавец из Кургана выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей. Деньги девушка планировала потратить эти деньги на погашение автокредита и путешествие мечты.

Четыре жителя Курганской области выиграли по одному миллиону рублей в лотерею. Выигрышные билеты они приобрели в почтовых отделениях за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России» «Четыре выигрышных билета жители купили в почтовых отделениях Шадринска, Кургана, села Шмаково Кетовского округа и деревни Красноярское Щучанского округа. О крупном выигрыше узнали по итогам розыгрыша новогоднего тиража лотереи на Первом канале», — говорится в сообщении. По итогам новогоднего тиража всего на Урале 23 человека, которые купили лотерейные билеты на почте, получат по миллиону рублей. Ранее URA.RU писало, что продавец из Кургана выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей. Деньги девушка планировала потратить эти деньги на погашение автокредита и путешествие мечты.