18 января 2023

Четыре жителя Курганской области выиграли по миллиону в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Жители Курганской области в новогодней лотерее выиграли по миллиону рублей Фото:

Четыре жителя Курганской области выиграли по одному миллиону рублей в лотерею. Выигрышные билеты они приобрели в почтовых отделениях за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России»

«Четыре выигрышных билета жители купили в почтовых отделениях Шадринска, Кургана, села Шмаково Кетовского округа и деревни Красноярское Щучанского округа. О крупном выигрыше узнали по итогам розыгрыша новогоднего тиража лотереи на Первом канале», — говорится в сообщении. По итогам новогоднего тиража всего на Урале 23 человека, которые купили лотерейные билеты на почте, получат по миллиону рублей.

Ранее URA.RU писало, что продавец из Кургана выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей. Деньги девушка планировала потратить эти деньги на погашение автокредита и путешествие мечты.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Четыре жителя Курганской области выиграли по одному миллиону рублей в лотерею. Выигрышные билеты они приобрели в почтовых отделениях за 100 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России» «Четыре выигрышных билета жители купили в почтовых отделениях Шадринска, Кургана, села Шмаково Кетовского округа и деревни Красноярское Щучанского округа. О крупном выигрыше узнали по итогам розыгрыша новогоднего тиража лотереи на Первом канале», — говорится в сообщении. По итогам новогоднего тиража всего на Урале 23 человека, которые купили лотерейные билеты на почте, получат по миллиону рублей. Ранее URA.RU писало, что продавец из Кургана выиграла в лотерею более пяти миллионов рублей. Деньги девушка планировала потратить эти деньги на погашение автокредита и путешествие мечты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...