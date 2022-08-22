22 августа 2022

Курганский продавец выиграла в лотерею больше 5 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Победительница 5 млн купила билет за 600 рублей Фото:

Победительницей лотереи «Рапидо» с выигрышем более 5 млн рублей стала продавец-консультант магазина компьютерной техники в Кургане. Деньги девушка планирует потратить на погашение автокредита и на путешествие мечты, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда государственных лотерей «Столото».

«Купила билет в мобильном приложении „Столото“, отметив числа наугад. Подумала про себя, что если он окажется без выигрыша, брошу это увлечение! Спустя время вспомнила про розыгрыш и заглянула в телефон ознакомиться с результатами. Тогда и узнала, что стала счастливой обладательницей суперприза», — рассказала победительница «Столото».

Девушка призналась, что любит путешествовать и побывала в Египте, Тунисе, Турции и в Эмиратах. Теперь планирует отправиться в Доминиканскую Республику. Благодаря призовым средствам она также сможет распрощаться с кредитом за автомобиль.

Ранее URA.RU писало, что «Столото» разыскивает курганца, выигравшего в лотерею 5 млн. Розыгрыш суперприза состоялся 10 августа в 252691-м тираже государственной лотереи «Рапидо». Благодаря дополнительно отмеченным числам во втором поле билета общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей.

Продавец из Кургана Марина Р. (имя изменено) выиграла в лотерею 5,3 млн рублей

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Победительницей лотереи «Рапидо» с выигрышем более 5 млн рублей стала продавец-консультант магазина компьютерной техники в Кургане. Деньги девушка планирует потратить на погашение автокредита и на путешествие мечты, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда государственных лотерей «Столото». «Купила билет в мобильном приложении „Столото“, отметив числа наугад. Подумала про себя, что если он окажется без выигрыша, брошу это увлечение! Спустя время вспомнила про розыгрыш и заглянула в телефон ознакомиться с результатами. Тогда и узнала, что стала счастливой обладательницей суперприза», — рассказала победительница «Столото». Девушка призналась, что любит путешествовать и побывала в Египте, Тунисе, Турции и в Эмиратах. Теперь планирует отправиться в Доминиканскую Республику. Благодаря призовым средствам она также сможет распрощаться с кредитом за автомобиль. Ранее URA.RU писало, что «Столото» разыскивает курганца, выигравшего в лотерею 5 млн. Розыгрыш суперприза состоялся 10 августа в 252691-м тираже государственной лотереи «Рапидо». Благодаря дополнительно отмеченным числам во втором поле билета общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...