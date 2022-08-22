Победительница 5 млн купила билет за 600 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Победительницей лотереи «Рапидо» с выигрышем более 5 млн рублей стала продавец-консультант магазина компьютерной техники в Кургане. Деньги девушка планирует потратить на погашение автокредита и на путешествие мечты, рассказали URA.RU в пресс-службе бренда государственных лотерей «Столото».

«Купила билет в мобильном приложении „Столото“, отметив числа наугад. Подумала про себя, что если он окажется без выигрыша, брошу это увлечение! Спустя время вспомнила про розыгрыш и заглянула в телефон ознакомиться с результатами. Тогда и узнала, что стала счастливой обладательницей суперприза», — рассказала победительница «Столото».

Девушка призналась, что любит путешествовать и побывала в Египте, Тунисе, Турции и в Эмиратах. Теперь планирует отправиться в Доминиканскую Республику. Благодаря призовым средствам она также сможет распрощаться с кредитом за автомобиль.

Ранее URA.RU писало, что «Столото» разыскивает курганца, выигравшего в лотерею 5 млн. Розыгрыш суперприза состоялся 10 августа в 252691-м тираже государственной лотереи «Рапидо». Благодаря дополнительно отмеченным числам во втором поле билета общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей.