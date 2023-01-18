Татьяна Загайнова награждена орденом «За боевые заслуги» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. Ветеран родилась и живет в Викуловском районе.

«Искренне восхищаюсь Вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей! Вы добровольно вступили в ряды Красной Армии, обеспечивая необходимую связь на 1-м Белорусском фронте. И в послевоенное время Вы продолжили достойно трудиться в сфере торговли», — говорится в телеграмме, которую направил Моор ветерану.

Татьяна Зайганова пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Ранее URA.RU сообщало о смерти сразу двух ветеранов Великой Отечественной. Иван Базаров ушел из жизни 9 января, а 10 января не стало Василия Арбузова.