18 января 2023

Александр Моор поздравил участницу ВОВ со 100-летием. Фото

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Митинг посвященный Дню памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга в Республике Афганистан. Сургут, орден, награда, медаль за боевые заслуги
Татьяна Загайнова награждена орденом «За боевые заслуги» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. Ветеран родилась и живет в Викуловском районе.

«Искренне восхищаюсь Вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей! Вы добровольно вступили в ряды Красной Армии, обеспечивая необходимую связь на 1-м Белорусском фронте. И в послевоенное время Вы продолжили достойно трудиться в сфере торговли», — говорится в телеграмме, которую направил Моор ветерану.

Татьяна Зайганова пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Ранее URA.RU сообщало о смерти сразу двух ветеранов Великой Отечественной. Иван Базаров ушел из жизни 9 января, а 10 января не стало Василия Арбузова.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Татьяну Загайнову. Об этом сообщает telegram-канал правительства региона. Ветеран родилась и живет в Викуловском районе. «Искренне восхищаюсь Вашим мужеством, силой духа, патриотизмом, несгибаемой волей! Вы добровольно вступили в ряды Красной Армии, обеспечивая необходимую связь на 1-м Белорусском фронте. И в послевоенное время Вы продолжили достойно трудиться в сфере торговли», — говорится в телеграмме, которую направил Моор ветерану. Татьяна Зайганова пошла в армию в 1942-м году, демобилизовалась в 1946-м. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». Ранее URA.RU сообщало о смерти сразу двух ветеранов Великой Отечественной. Иван Базаров ушел из жизни 9 января, а 10 января не стало Василия Арбузова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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