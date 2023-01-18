18 января 2023

В Челябинске открылось новое кафе домашней кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, пельмени, еда
Цены на супы по-домашнему в кафе начинаются от 90 рублей Фото:

В центре Челябинска открылось новое кафе домашней кухни «Вареничная». О дате открытия филиала на Сони Кривой, 28 URA.RU сообщил администратор заведения.

«Мы открылись в преддверии Нового года, 27 декабря. В меню входят не только вареники, но и „домашняя“ еда. Курс бизнес-ланчей меняется каждый день, а раз в три недели обновляется основное меню», — уточнили URA.RU в ресторане.

Цены на вареники начинаются от 150 рублей, а бизнес-ланч с тремя блюдами и напитком обойдется в 210 рублей. В меню комплексных обедов вареники не входят.

Ранее в Челябинске открылся ресторан русской авторской кухни. В заведении заявили о стремлении к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок.

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В центре Челябинска открылось новое кафе домашней кухни «Вареничная». О дате открытия филиала на Сони Кривой, 28 URA.RU сообщил администратор заведения. «Мы открылись в преддверии Нового года, 27 декабря. В меню входят не только вареники, но и „домашняя“ еда. Курс бизнес-ланчей меняется каждый день, а раз в три недели обновляется основное меню», — уточнили URA.RU в ресторане. Цены на вареники начинаются от 150 рублей, а бизнес-ланч с тремя блюдами и напитком обойдется в 210 рублей. В меню комплексных обедов вареники не входят. Ранее в Челябинске открылся ресторан русской авторской кухни. В заведении заявили о стремлении к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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