В Челябинске открылось новое кафе домашней кухни

19 января 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Цены на супы по-домашнему в кафе начинаются от 90 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Челябинска открылось новое кафе домашней кухни «Вареничная». О дате открытия филиала на Сони Кривой, 28 URA.RU сообщил администратор заведения. «Мы открылись в преддверии Нового года, 27 декабря. В меню входят не только вареники, но и „домашняя“ еда. Курс бизнес-ланчей меняется каждый день, а раз в три недели обновляется основное меню», — уточнили URA.RU в ресторане. Цены на вареники начинаются от 150 рублей, а бизнес-ланч с тремя блюдами и напитком обойдется в 210 рублей. В меню комплексных обедов вареники не входят. Ранее в Челябинске открылся ресторан русской авторской кухни. В заведении заявили о стремлении к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок.

В центре Челябинска открылось новое кафе домашней кухни «Вареничная». О дате открытия филиала на Сони Кривой, 28 URA.RU сообщил администратор заведения. «Мы открылись в преддверии Нового года, 27 декабря. В меню входят не только вареники, но и „домашняя“ еда. Курс бизнес-ланчей меняется каждый день, а раз в три недели обновляется основное меню», — уточнили URA.RU в ресторане. Цены на вареники начинаются от 150 рублей, а бизнес-ланч с тремя блюдами и напитком обойдется в 210 рублей. В меню комплексных обедов вареники не входят. Ранее в Челябинске открылся ресторан русской авторской кухни. В заведении заявили о стремлении к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок.