В Челябинске открылось новое кафе домашней кухни

В центре Челябинска открылось новое кафе домашней кухни «Вареничная». О дате открытия филиала на Сони Кривой, 28 URA.RU сообщил администратор заведения.
«Мы открылись в преддверии Нового года, 27 декабря. В меню входят не только вареники, но и „домашняя“ еда. Курс бизнес-ланчей меняется каждый день, а раз в три недели обновляется основное меню», — уточнили URA.RU в ресторане.
Цены на вареники начинаются от 150 рублей, а бизнес-ланч с тремя блюдами и напитком обойдется в 210 рублей. В меню комплексных обедов вареники не входят.
Ранее в Челябинске открылся ресторан русской авторской кухни. В заведении заявили о стремлении к балансу исконно русских блюд и гастрономических новинок.
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