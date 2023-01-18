Пермяк продает автограф Виктора Цоя. Фото

19 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Виктор Цой выступал в Перми с концертом в марте 1990 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермяк за 150 тысяч рублей продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Продавец рассказал URA.RU, что подпись музыканта подлинная. Цой расписался на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот». «Я сам лично брал автограф на концерте. Цой расписался на лицевой стороне афиши, а на обратной оставил автограф Николай Уфимцев из группы „ЧК“, которая была у Цоя на разогреве», — рассказал корреспонденту владелец автографа. Последний раз группа «Кино» выступала в Перми в марте 1990 года. Попасть на концерт мог любой желающий, цена билета составляла пять рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 мая 2023 года во дворец спорта «Молот» пройдет мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Перед зрителями выступят музыканты, в разные годы игравшие в группе «Кино», а также ее бессменный гитарист Юрий Каспарян. Виктор Цой оставил автограф на лицевой стороне концертной афиши Фото: сайт «Авито»

Пермяк за 150 тысяч рублей продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Продавец рассказал URA.RU, что подпись музыканта подлинная. Цой расписался на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот». «Я сам лично брал автограф на концерте. Цой расписался на лицевой стороне афиши, а на обратной оставил автограф Николай Уфимцев из группы „ЧК“, которая была у Цоя на разогреве», — рассказал корреспонденту владелец автографа. Последний раз группа «Кино» выступала в Перми в марте 1990 года. Попасть на концерт мог любой желающий, цена билета составляла пять рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 мая 2023 года во дворец спорта «Молот» пройдет мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею Виктора Цоя с его оцифрованным голосом. Перед зрителями выступят музыканты, в разные годы игравшие в группе «Кино», а также ее бессменный гитарист Юрий Каспарян.