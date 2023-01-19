Журналист Подоляка предрек «нехорошие» новости из-за поставок бомб GLSDB Украине

Журналист Подоляка: американские бомбы GLSDB способны затруднить работу ПВО
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Бомбы GLSDB увеличивают радиус поражения HIMARS до 150 километров, заявил Юрий Подоляка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возможные поставки на Украину бомб GLSDB станут «нехорошими новостями» для ВС РФ. Боеприпасы работают на базе HIMARS и увеличивают его радиус поражения РСЗО до 150 километров, а также затрудняют работу ПВО. Об этом заявил журналист Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, Вашингтон в скором времени объявит о поставках бомб GLSDB, которые являются новейшей разработкой Соединенных Штатов. «В чем „нехорошесть“ этой новости (о поставках Киеву бомб)? Да во всем. Во-первых, таким образом радиус поражения „Хаймерс“ вырастет до 150 км», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале. Также журналист отметил низкую стоимость GLSDB, что позволит ВСУ получать боеприпасы в больших количествах.

Диаметр бомбы составляет 227 миллиметров. Это дает возможность стрелять пакетами, что усложняет работу противовоздушной обороны. Благодаря головке самонаведения, боеприпас может планировать, нанося удар с любого направления.

После начала конфликта на Украине страны Запада начали оказывать Киеву военную Поддержку. Одним из спонсирующих Украину государств стали США. Так, стало известно, что Штаты готовят новый пакет помощи для украинской стороны. В него они намерены включить боевые бронированные машины Stryker и, возможно, бомбы малого диаметра GLSDB, передает телеканал 360.

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Возможные поставки на Украину бомб GLSDB станут «нехорошими новостями» для ВС РФ. Боеприпасы работают на базе HIMARS и увеличивают его радиус поражения РСЗО до 150 километров, а также затрудняют работу ПВО. Об этом заявил журналист Юрий Подоляка. По словам Подоляки, Вашингтон в скором времени объявит о поставках бомб GLSDB, которые являются новейшей разработкой Соединенных Штатов. «В чем „нехорошесть“ этой новости (о поставках Киеву бомб)? Да во всем. Во-первых, таким образом радиус поражения „Хаймерс“ вырастет до 150 км», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале. Также журналист отметил низкую стоимость GLSDB, что позволит ВСУ получать боеприпасы в больших количествах. Диаметр бомбы составляет 227 миллиметров. Это дает возможность стрелять пакетами, что усложняет работу противовоздушной обороны. Благодаря головке самонаведения, боеприпас может планировать, нанося удар с любого направления. После начала конфликта на Украине страны Запада начали оказывать Киеву военную Поддержку. Одним из спонсирующих Украину государств стали США. Так, стало известно, что Штаты готовят новый пакет помощи для украинской стороны. В него они намерены включить боевые бронированные машины Stryker и, возможно, бомбы малого диаметра GLSDB, передает телеканал 360.
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