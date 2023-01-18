Певица Савичева заявила о ненависти со стороны Полины Гагариной. Видео

19 января 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева поехала на Евровидение вместо Полины Гагариной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, заявила о напряженных отношениях с певицей Полиной Гагариной из-за своей поездки на Eurobest и «Евровидение». Об этом курганская певица сообщила в интервью с Яной Чуриковой, вышедшем на ее youtube-канале. «Европейские конкурсы для меня — новые ступени. Конечно, Гагарина меня ненавидела потом. Поехала бы Полина, если бы подписала контракт. Но она этого не сделала», — рассказала в интервью Савичева. Сообщается, что Полина Гагарина должна была посетить «Евровидение» в качестве приза за победу на «Фабрике звезд — 2». Савичева также отмечает, что всех «фабрикантов» предупреждали о контракте, по которому они могли участвовать в конкурсах и устраивать туры по городам. Со слов артистки, ее поездка вызвала напряжение между ними, так как Гагарина была недовольна решением продюсера Максима Фадеева отправить на конкурсы курганскую певицу. «А за что меня любить? По ее словам, меня продвигали, ее не отправили, а должны были», — пояснила артистка. Ранее URA.RU писало, что Савичева выиграла награду за свой youtube-канал на премии Bloggers Music Awards. Артист также рассказала о трудностях своей профессии и показала закулисья съемок шоу со своим участием.

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, заявила о напряженных отношениях с певицей Полиной Гагариной из-за своей поездки на Eurobest и «Евровидение». Об этом курганская певица сообщила в интервью с Яной Чуриковой, вышедшем на ее youtube-канале. «Европейские конкурсы для меня — новые ступени. Конечно, Гагарина меня ненавидела потом. Поехала бы Полина, если бы подписала контракт. Но она этого не сделала», — рассказала в интервью Савичева. Сообщается, что Полина Гагарина должна была посетить «Евровидение» в качестве приза за победу на «Фабрике звезд — 2». Савичева также отмечает, что всех «фабрикантов» предупреждали о контракте, по которому они могли участвовать в конкурсах и устраивать туры по городам. Со слов артистки, ее поездка вызвала напряжение между ними, так как Гагарина была недовольна решением продюсера Максима Фадеева отправить на конкурсы курганскую певицу. «А за что меня любить? По ее словам, меня продвигали, ее не отправили, а должны были», — пояснила артистка. Ранее URA.RU писало, что Савичева выиграла награду за свой youtube-канал на премии Bloggers Music Awards. Артист также рассказала о трудностях своей профессии и показала закулисья съемок шоу со своим участием.