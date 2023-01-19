Европейский еврейский конгресс оказался шокирован словами Лаврова о Гитлере

19 января 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Ариэль Музикант призвал Сергея Лаврова отозвать свои комментарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США с действиями Адольфа Гитлера. В конгрессе также отметили, что были шокированы заявлением министра. «Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант. От лица конгресса он призвал Лаврова извиниться за свое высказывание и отозвать комментарии. Ранее Сергей Лавров заявил, что США организовали антироссийскую коалицию, что сравнимо с тем, как Гитлер собирался решить «еврейский вопрос». В Белом доме оскорбились из-за сравнения Лаврова, передает RT. Это не первый раз, когда слова Лаврова о Гитлере становятся скандальными. В мае 2022 года министр предположил, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь».

Европейский еврейский конгресс призвал главу МИД России Сергея Лаврова извиниться за сравнение политики США с действиями Адольфа Гитлера. В конгрессе также отметили, что были шокированы заявлением министра. «Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста», — заявил президент ЕЕК Ариэль Музикант. От лица конгресса он призвал Лаврова извиниться за свое высказывание и отозвать комментарии. Ранее Сергей Лавров заявил, что США организовали антироссийскую коалицию, что сравнимо с тем, как Гитлер собирался решить «еврейский вопрос». В Белом доме оскорбились из-за сравнения Лаврова, передает RT. Это не первый раз, когда слова Лаврова о Гитлере становятся скандальными. В мае 2022 года министр предположил, что у Гитлера «тоже была еврейская кровь».