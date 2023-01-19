В МИД РФ отреагировали на требования еврейского конгресса извинений от Лаврова

В Министерстве иностранных дел РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после сравнения главой МИД Сергеем Лавровым политики США в отношении РФ с намерениями Гитлера истребить еврейский народ. Организация, по мнению МИД, себя дискредитировала.
«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно», — передает «Лента.ру» заявления МИД. В Министерстве также уточнили, что еврейский конгресс «не заметил у украинских бойцов свастики и символики „СС“». По мнению МИД РФ, организация дискредитировала себя в этом вопросе.
Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты подчинили себе весь Запад, чтобы сделать Украину инструментом войны. После он сравнил американскую политику с действиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, передает MK.RU. В Белом доме, в свою очередь, отреагировали на высказывание главы МИД. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал заявление Лаврова оскорбительным, пишет RT. Позже еврейский конгресс потребовал извинений от дипломата, сообщает Pravda.Ru.
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В Министерстве иностранных дел РФ отказались принимать во внимание претензии со стороны Европейского еврейского конгресса после сравнения главой МИД Сергеем Лавровым политики США в отношении РФ с намерениями Гитлера истребить еврейский народ. Организация, по мнению МИД, себя дискредитировала. «Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно», — передает «Лента.ру» заявления МИД. В Министерстве также уточнили, что еврейский конгресс «не заметил у украинских бойцов свастики и символики „СС“». По мнению МИД РФ, организация дискредитировала себя в этом вопросе. Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты подчинили себе весь Запад, чтобы сделать Украину инструментом войны. После он сравнил американскую политику с действиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, передает MK.RU. В Белом доме, в свою очередь, отреагировали на высказывание главы МИД. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал заявление Лаврова оскорбительным, пишет RT. Позже еврейский конгресс потребовал извинений от дипломата, сообщает Pravda.Ru.