18 января 2023

Пермскому краю выделят 85 млн рублей на зарядки для электрокаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
В регионе планируют построить более 30 ЭЗС Фото:

Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 85,6 млн для создания зарядок для электротранспорта в 2023 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей», — передает сайт кабмина.

Предпринимателям, которые будут заниматься созданием станцией, будут компенсировать до 60% затрат. Всего в России на создание зарядной инфраструктуры федеральные власти направят 2,4 млрд рублей. Участниками проекта по постройке зарядных станций в текущем году стали 28 регионов страны. На данный момент в Пермском крае уже имеется 30 ЭЗС.

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Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 85,6 млн для создания зарядок для электротранспорта в 2023 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей», — передает сайт кабмина. Предпринимателям, которые будут заниматься созданием станцией, будут компенсировать до 60% затрат. Всего в России на создание зарядной инфраструктуры федеральные власти направят 2,4 млрд рублей. Участниками проекта по постройке зарядных станций в текущем году стали 28 регионов страны. На данный момент в Пермском крае уже имеется 30 ЭЗС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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