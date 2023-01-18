Пермскому краю выделят 85 млн рублей на зарядки для электрокаров

Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 85,6 млн для создания зарядок для электротранспорта в 2023 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.
«В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей», — передает сайт кабмина.
Предпринимателям, которые будут заниматься созданием станцией, будут компенсировать до 60% затрат. Всего в России на создание зарядной инфраструктуры федеральные власти направят 2,4 млрд рублей. Участниками проекта по постройке зарядных станций в текущем году стали 28 регионов страны. На данный момент в Пермском крае уже имеется 30 ЭЗС.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».