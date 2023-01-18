Пермскому краю выделят 85 млн рублей на зарядки для электрокаров

19 января 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

В регионе планируют построить более 30 ЭЗС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 85,6 млн для создания зарядок для электротранспорта в 2023 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей», — передает сайт кабмина. Предпринимателям, которые будут заниматься созданием станцией, будут компенсировать до 60% затрат. Всего в России на создание зарядной инфраструктуры федеральные власти направят 2,4 млрд рублей. Участниками проекта по постройке зарядных станций в текущем году стали 28 регионов страны. На данный момент в Пермском крае уже имеется 30 ЭЗС.

Федеральный бюджет выделит Пермскому краю 85,6 млн для создания зарядок для электротранспорта в 2023 году. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн рублей», — передает сайт кабмина. Предпринимателям, которые будут заниматься созданием станцией, будут компенсировать до 60% затрат. Всего в России на создание зарядной инфраструктуры федеральные власти направят 2,4 млрд рублей. Участниками проекта по постройке зарядных станций в текущем году стали 28 регионов страны. На данный момент в Пермском крае уже имеется 30 ЭЗС.