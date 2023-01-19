Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Верхотурье поучаствовал в крещенском купании, а также побывал на святочной ярмарке и познакомился с работами мастеров Дома народных художественных промыслов и ремесел. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«С участием благотворителей в Верхотурье продолжается ремонт храмов, восстанавливаются музеи. Город набрал мощный туристический потенциал», — заявил глава региона. Также он считает, что изменение графика и маршрута передвижения «Ласточек» привлечет в Верхотурье еще больше паломников и гостей.
По мнению Куйвашева, работа по развитию духовной столицы Урала должна продолжаться. «Необходимо интенсивнее повышать инвестиционную привлекательность города, оказывать более действенную поддержку малому и среднему бизнесу, который фактически является двигателем местной экономики. Особое внимание необходимо уделить переселению людей из аварийного жилья», — сообщил свердловский губернатор.
Перед властью Верхотурья глава области поставил такие задачи, как: решение коммунальных проблем, повышения качества дорог и реализация программы газификации. После совещания Куйвашев побывал в Доме народных художественных промыслов и ремесел, оценил святочную ярмарку и окунулся в крещенскую купель.
Ранее URA.RU анонсировало поездку Куйвашева в Верхотурье. Последний раз этот город губернатор Свердловской области посещал в сентябре 2020 года.
Свердловский губернатор окунулся в купель в Верхотурье
Фото предоставлено департаментом информационной политики
Куйвашев также побывал в Свято-Николаевском монастыре
Фото предоставлено департаментом информационной политики
Во время рабочей поездки главу региона сопровождал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг
Фото предоставлено департаментом информационной политики
Фото предоставлено департаментом информационной политики
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Верхотурье поучаствовал в крещенском купании, а также побывал на святочной ярмарке и познакомился с работами мастеров Дома народных художественных промыслов и ремесел. Об этом сообщает департамент информационной политики. «С участием благотворителей в Верхотурье продолжается ремонт храмов, восстанавливаются музеи. Город набрал мощный туристический потенциал», — заявил глава региона. Также он считает, что изменение графика и маршрута передвижения «Ласточек» привлечет в Верхотурье еще больше паломников и гостей. По мнению Куйвашева, работа по развитию духовной столицы Урала должна продолжаться. «Необходимо интенсивнее повышать инвестиционную привлекательность города, оказывать более действенную поддержку малому и среднему бизнесу, который фактически является двигателем местной экономики. Особое внимание необходимо уделить переселению людей из аварийного жилья», — сообщил свердловский губернатор. Перед властью Верхотурья глава области поставил такие задачи, как: решение коммунальных проблем, повышения качества дорог и реализация программы газификации. После совещания Куйвашев побывал в Доме народных художественных промыслов и ремесел, оценил святочную ярмарку и окунулся в крещенскую купель. Ранее URA.RU анонсировало поездку Куйвашева в Верхотурье. Последний раз этот город губернатор Свердловской области посещал в сентябре 2020 года.