Свердловский губернатор Куйвашев принял участие в крещенских купаниях в Верхотурье

В Верхотурье Куйвашев не был с сентября 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Верхотурье поучаствовал в крещенском купании, а также побывал на святочной ярмарке и познакомился с работами мастеров Дома народных художественных промыслов и ремесел. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«С участием благотворителей в Верхотурье продолжается ремонт храмов, восстанавливаются музеи. Город набрал мощный туристический потенциал», — заявил глава региона. Также он считает, что изменение графика и маршрута передвижения «Ласточек» привлечет в Верхотурье еще больше паломников и гостей.

По мнению Куйвашева, работа по развитию духовной столицы Урала должна продолжаться. «Необходимо интенсивнее повышать инвестиционную привлекательность города, оказывать более действенную поддержку малому и среднему бизнесу, который фактически является двигателем местной экономики. Особое внимание необходимо уделить переселению людей из аварийного жилья», — сообщил свердловский губернатор.

Перед властью Верхотурья глава области поставил такие задачи, как: решение коммунальных проблем, повышения качества дорог и реализация программы газификации. После совещания Куйвашев побывал в Доме народных художественных промыслов и ремесел, оценил святочную ярмарку и окунулся в крещенскую купель.

Ранее URA.RU анонсировало поездку Куйвашева в Верхотурье. Последний раз этот город губернатор Свердловской области посещал в сентябре 2020 года.

Свердловский губернатор окунулся в купель в Верхотурье Фото предоставлено департаментом информационной политики

Куйвашев также побывал в Свято-Николаевском монастыре Фото предоставлено департаментом информационной политики

Во время рабочей поездки главу региона сопровождал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг Фото предоставлено департаментом информационной политики

Фото предоставлено департаментом информационной политики