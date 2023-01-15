Губернатор Куйвашев встретит Крещение в Верхотурье

16 января 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией. В прошлый раз Верхотурье с рабочим визитом Евгений Куйвашев посещал в сентябре 2020 года. Тогда он торжественно открыл центральную городскую площадь Верхотурья, которая была на реконструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям области отказаться от купания в проруби в Крещение. Причина — угроза заражения коронавирусом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией. В прошлый раз Верхотурье с рабочим визитом Евгений Куйвашев посещал в сентябре 2020 года. Тогда он торжественно открыл центральную городскую площадь Верхотурья, которая была на реконструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям области отказаться от купания в проруби в Крещение. Причина — угроза заражения коронавирусом.