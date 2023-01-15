Губернатор Куйвашев встретит Крещение в Верхотурье

Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора.
Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией. В прошлый раз Верхотурье с рабочим визитом Евгений Куйвашев посещал в сентябре 2020 года. Тогда он торжественно открыл центральную городскую площадь Верхотурья, которая была на реконструкции.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям области отказаться от купания в проруби в Крещение. Причина — угроза заражения коронавирусом.
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