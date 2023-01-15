15 января 2023

Губернатор Куйвашев встретит Крещение в Верхотурье

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, куйвашев евгений
Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора.

Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией. В прошлый раз Верхотурье с рабочим визитом Евгений Куйвашев посещал в сентябре 2020 года. Тогда он торжественно открыл центральную городскую площадь Верхотурья, которая была на реконструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям области отказаться от купания в проруби в Крещение. Причина — угроза заражения коронавирусом.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате губернатора. Посещение губернатором Верхотурья в день Крещения уже стало традицией. В прошлый раз Верхотурье с рабочим визитом Евгений Куйвашев посещал в сентябре 2020 года. Тогда он торжественно открыл центральную городскую площадь Верхотурья, которая была на реконструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил жителям области отказаться от купания в проруби в Крещение. Причина — угроза заражения коронавирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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