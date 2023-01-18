Тюменцы рискуют остаться без техники немецкого производства

Из магазинов Тюмени исчезли варочные панели фирмы Bosch

Речь идет о варочных панелях немецкого бренда Bosch Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из тюменских магазинов электроники и техники исчезла продукция немецкой фирмы Bosch. Речь идет о варочных панелях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали местные жители, которые столкнулись с дефицитом товаров этого бренда. По их словам, в магазинах продают либо витринные образцы, либо предлагают альтернативу.

«Искали варочную панель. Хотелось именно Bosch, но в магазине нам предложили купить выставочный образец. Мы отказались, нам стали рассказывать про аналоги. На вопрос о том, почему нет техники, нам ответили, что поставок больше нет», — рассказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU связался с несколькими магазинами электроники и техники. В тюменском офисе RBT.ru дефицит товаров Bosch подтвердили. «Варочные панели Bosch давно уже не завозились. Нет закупа. Уже, наверное, месяца четыре», — рассказал сотрудник магазина.

Частично товар отсутствует и на прилавках магазина «Эльдорадо». Там отметили неполный дефицит продукции немецкого бренда. «Каких-то позиций, действительно, нет. Стараемся предлагать нашим покупателям замену — фирму Gorenje или Hansa», — поделилась сотрудница «Эльдорадо».