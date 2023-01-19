Британия пообещала Украине 600 высокоточных ракет Brimstone

19 января 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Великобритания оказывает военную помощь ВСУ Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя», — цитирует Уоллеса Reuters . Он отметил, что Запад готовится к долгому конфликту на Украине и планирует и дальше поддерживать Киев. Ранее Уоллес анонсировал, что новый пакет военной помощи Украине будет включать танки Challenger 2, пушки AS90, 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет и запчасти для военной техники, передает Пятый канал. Украинские солдаты пожаловались, что сейчас у них «мусор» вместо БМП и танков.

Великобритания отправит Украине 600 высокоточных ракет Brimstone. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. «Могу сказать, что мы также собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone, что будет невероятно важно для помощи Украине в доминировании на поле боя», — цитирует Уоллеса Reuters. Он отметил, что Запад готовится к долгому конфликту на Украине и планирует и дальше поддерживать Киев. Ранее Уоллес анонсировал, что новый пакет военной помощи Украине будет включать танки Challenger 2, пушки AS90, 100 тысяч артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет и запчасти для военной техники, передает Пятый канал. Украинские солдаты пожаловались, что сейчас у них «мусор» вместо БМП и танков.