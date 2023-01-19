В Перми строительный бизнес продается по цене комнаты в общежитии

Пермякам за 1,3 млн рублей предлагают купить магазин стройматериалов

20 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Также в магазине продаются различные инструменты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми выставлен на продажу магазин товаров для дома, инструментов и строительных материалов «Мастер Дом». На популярном сайте бесплатных объявлений сообщается, что стоимость бизнеса — 1,3 млн рублей. Для сравнения — за такую цену на том же сайте продаются комнаты в общежитии. «Магазин работает в этом месте давно. Конкурентов рядом нет. Помещение состоит из двух торговых залов, одного склада. Имеется санузел, горячая, холодная вода. Помещение в аренде. Одно из помещений сдаю субарендатору, там располагается управляющая компания, которая также закупает в магазине расходники для ремонта и строительства», — сообщает в своем объявлении продавец. Он также уточняет, что магазин расположен в торговом центре «Авангард», рядом находится пермский жилой комплекс «Арсенал». У бизнеса имеется оплаченная реклама в сервисах «Яндекс» и «ДубльГИС». Актив продается в связи с покупкой коммерческой недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене однокомнатной квартиры в спальном районе продается завод. Предприятие производит хлебобулочные изделия и находится в городе Чусовой.

В Перми выставлен на продажу магазин товаров для дома, инструментов и строительных материалов «Мастер Дом». На популярном сайте бесплатных объявлений сообщается, что стоимость бизнеса — 1,3 млн рублей. Для сравнения — за такую цену на том же сайте продаются комнаты в общежитии. «Магазин работает в этом месте давно. Конкурентов рядом нет. Помещение состоит из двух торговых залов, одного склада. Имеется санузел, горячая, холодная вода. Помещение в аренде. Одно из помещений сдаю субарендатору, там располагается управляющая компания, которая также закупает в магазине расходники для ремонта и строительства», — сообщает в своем объявлении продавец. Он также уточняет, что магазин расположен в торговом центре «Авангард», рядом находится пермский жилой комплекс «Арсенал». У бизнеса имеется оплаченная реклама в сервисах «Яндекс» и «ДубльГИС». Актив продается в связи с покупкой коммерческой недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене однокомнатной квартиры в спальном районе продается завод. Предприятие производит хлебобулочные изделия и находится в городе Чусовой.