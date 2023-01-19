В Перми строительный бизнес продается по цене комнаты в общежитии

В Перми выставлен на продажу магазин товаров для дома, инструментов и строительных материалов «Мастер Дом». На популярном сайте бесплатных объявлений сообщается, что стоимость бизнеса — 1,3 млн рублей. Для сравнения — за такую цену на том же сайте продаются комнаты в общежитии.
«Магазин работает в этом месте давно. Конкурентов рядом нет. Помещение состоит из двух торговых залов, одного склада. Имеется санузел, горячая, холодная вода. Помещение в аренде. Одно из помещений сдаю субарендатору, там располагается управляющая компания, которая также закупает в магазине расходники для ремонта и строительства», — сообщает в своем объявлении продавец.
Он также уточняет, что магазин расположен в торговом центре «Авангард», рядом находится пермский жилой комплекс «Арсенал». У бизнеса имеется оплаченная реклама в сервисах «Яндекс» и «ДубльГИС». Актив продается в связи с покупкой коммерческой недвижимости.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене однокомнатной квартиры в спальном районе продается завод. Предприятие производит хлебобулочные изделия и находится в городе Чусовой.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».