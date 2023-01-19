Мэр Челябинска назначила главного финансиста города

20 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Наталья Котова сделала уже второе назначение в мэрии за один день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин. Об этом сообщили URA.RU 20 января в мэрии города. «Виктория Геннадьевна окончила в 2008 году Всероссийский финансово-экономический институт по специальности „Финансы и кредит“. С 2007 году стала специалистом 1 категории в управлении финансов администрации Челябинска, после чего „выросла“ до должности заместителя председателя комитета финансов администрации Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее Комитет финансов возглавляла Ирина Кузнецова. После ее назначения председателем городской Контрольно-счетной палаты в декабре прошлого года врио главного финансиста стала Виктория Шин. Также 20 января мэр Наталья Котова назначила своим заместителем по строительству Александра Перемыкина, ранее возглавлявшего управление градостроительных разрешений. Его предшественник на этом посту, Владимир Шамне, 21 декабря 2023 года был избран главой Калининского района областного центра. В свою очередь, начальником управления градостроительных разрешений мэрии стала Наталья Мельник.

Председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин. Об этом сообщили URA.RU 20 января в мэрии города. «Виктория Геннадьевна окончила в 2008 году Всероссийский финансово-экономический институт по специальности „Финансы и кредит“. С 2007 году стала специалистом 1 категории в управлении финансов администрации Челябинска, после чего „выросла“ до должности заместителя председателя комитета финансов администрации Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее Комитет финансов возглавляла Ирина Кузнецова. После ее назначения председателем городской Контрольно-счетной палаты в декабре прошлого года врио главного финансиста стала Виктория Шин. Также 20 января мэр Наталья Котова назначила своим заместителем по строительству Александра Перемыкина, ранее возглавлявшего управление градостроительных разрешений. Его предшественник на этом посту, Владимир Шамне, 21 декабря 2023 года был избран главой Калининского района областного центра. В свою очередь, начальником управления градостроительных разрешений мэрии стала Наталья Мельник.