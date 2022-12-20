В Челябинске выбрали нового главу района

Бывший вице-мэр Челябинска Владимир Шамне стал новым главой Калинининского района областного центра. За него 21 декабря проголосовало большинство депутатов районного совета, сообщили URA.RU в совете.
«В повестке дня выборы были шестым вопросом. Голосование проходило в присутствии мэра Челябинска Натальи Котовой и было открытым, простым поднятием карточек. Большинством голосов утвердили Шамне», — уточнили в совете.
Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник, руководивший районом с 2011 года, уволился 23 ноября. Приняв его отставку, депутаты районного совета сразу утвердили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Владимира Шамне. Незадолго до этого чиновник перешел в калининскую администрацию с должности вице-мэра Челябинска по строительству. Его предшественник 5 декабря возглавил управление делами мэрии областного центра.
Конкурсная комиссия 14 декабря допустила к участию в конкурсе всех кандидатов, пожелавших бороться за пост главы районной администрации. Конкуренцию Шамне составили депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов и первый замглавы Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин.
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