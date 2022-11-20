20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Челябинске определились с кандидатурой нового главного ревизора

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавит Ирина Кузнецова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
К своим обязанностям новая глава КСП Челябинска приступит с 1 декабря Фото:

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавит Ирина Кузнецова, ныне руководящая комитетом по финансам администрации города. Ее кандидатуру рассмотрит на своем заседании 22 ноября городская дума.

«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Кузнецову Ирину Александровну с 1 декабря 2022 года. Сроком на пять лет», — говорится в проекте документа (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее возглавлявшая городскую КСП Наталья Гутова 25 октября была отправлена в отставку гордумой после представления прокурора о возможном конфликте интересов. Гутова приняла на работу свою племянницу, не уведомив об этом надзорное ведомство. Поскольку родственница экс-председателя КСП ушла из структуры за три месяца до увольнения Гутовой, а депутаты проголосовали за ее отставку без созыва конфликтной комиссии, бывшая председатель КСП оспорила решение гордумы в суде.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавит Ирина Кузнецова, ныне руководящая комитетом по финансам администрации города. Ее кандидатуру рассмотрит на своем заседании 22 ноября городская дума. «Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Кузнецову Ирину Александровну с 1 декабря 2022 года. Сроком на пять лет», — говорится в проекте документа (есть в распоряжении URA.RU). Ранее возглавлявшая городскую КСП Наталья Гутова 25 октября была отправлена в отставку гордумой после представления прокурора о возможном конфликте интересов. Гутова приняла на работу свою племянницу, не уведомив об этом надзорное ведомство. Поскольку родственница экс-председателя КСП ушла из структуры за три месяца до увольнения Гутовой, а депутаты проголосовали за ее отставку без созыва конфликтной комиссии, бывшая председатель КСП оспорила решение гордумы в суде. КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...