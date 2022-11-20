В Челябинске определились с кандидатурой нового главного ревизора

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавит Ирина Кузнецова

К своим обязанностям новая глава КСП Челябинска приступит с 1 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контрольно-счетную палату Челябинска возглавит Ирина Кузнецова, ныне руководящая комитетом по финансам администрации города. Ее кандидатуру рассмотрит на своем заседании 22 ноября городская дума.

«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Кузнецову Ирину Александровну с 1 декабря 2022 года. Сроком на пять лет», — говорится в проекте документа (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее возглавлявшая городскую КСП Наталья Гутова 25 октября была отправлена в отставку гордумой после представления прокурора о возможном конфликте интересов. Гутова приняла на работу свою племянницу, не уведомив об этом надзорное ведомство. Поскольку родственница экс-председателя КСП ушла из структуры за три месяца до увольнения Гутовой, а депутаты проголосовали за ее отставку без созыва конфликтной комиссии, бывшая председатель КСП оспорила решение гордумы в суде.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области.