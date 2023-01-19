В Челябинске появился новый вице-мэр по строительству

Заместителем главы Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин. Об этом сообщили URA.RU в мэрии.
«Александр Перемыкин работает заместителем главы города по строительству с 20 января. Ранее он занимал пост начальника Управления градостроительных разрешений», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в различных строительных компаниях. Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления.
Начальником управления градостроительных разрешений стала Наталья Мельник. Она окончила ЮУрГУ в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начала трудовой путь с инженера. С 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации города Челябинска, с 2012 года — в Главном управлении, затем Комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020 году заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений. Источники URA.RU сообщили, что новый начальник управления градостроительных разрешений мэрии не имеет отношения к известным в городе строителям, Льву и Бориса Мельникам.
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Заместителем главы Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Александр Перемыкин работает заместителем главы города по строительству с 20 января. Ранее он занимал пост начальника Управления градостроительных разрешений», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в различных строительных компаниях. Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления. Начальником управления градостроительных разрешений стала Наталья Мельник. Она окончила ЮУрГУ в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начала трудовой путь с инженера. С 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации города Челябинска, с 2012 года — в Главном управлении, затем Комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020 году заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений. Источники URA.RU сообщили, что новый начальник управления градостроительных разрешений мэрии не имеет отношения к известным в городе строителям, Льву и Бориса Мельникам.