В Челябинске появился новый вице-мэр по строительству

За вопросы строительства в администрации Челябинска будет отвечать Александр Перемыкин

20 января 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В кабинете вице-мэра Челябинска по строительству появился новый хозяин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителем главы Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Александр Перемыкин работает заместителем главы города по строительству с 20 января. Ранее он занимал пост начальника Управления градостроительных разрешений», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в различных строительных компаниях. Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления. Начальником управления градостроительных разрешений стала Наталья Мельник. Она окончила ЮУрГУ в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начала трудовой путь с инженера. С 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации города Челябинска, с 2012 года — в Главном управлении, затем Комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020 году заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений. Источники URA.RU сообщили, что новый начальник управления градостроительных разрешений мэрии не имеет отношения к известным в городе строителям, Льву и Бориса Мельникам.

Заместителем главы Челябинска по строительству назначен Александр Перемыкин. Об этом сообщили URA.RU в мэрии. «Александр Перемыкин работает заместителем главы города по строительству с 20 января. Ранее он занимал пост начальника Управления градостроительных разрешений», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Перемыкин окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Работал в различных строительных компаниях. Прошел трудовой путь от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления. Начальником управления градостроительных разрешений стала Наталья Мельник. Она окончила ЮУрГУ в 2005 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство» и начала трудовой путь с инженера. С 2008 года работала в управлении архстройнадзора администрации города Челябинска, с 2012 года — в Главном управлении, затем Комитете архитектуры и градостроительства администрации Челябинска. В 2020 году заняла должность заместителя начальника управления градостроительных разрешений. Источники URA.RU сообщили, что новый начальник управления градостроительных разрешений мэрии не имеет отношения к известным в городе строителям, Льву и Бориса Мельникам.