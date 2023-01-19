19 января 2023

В мэрии Екатеринбурга появился символ китайского Нового года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Екатеринбурге отмечают наступление Года черного водяного кролика по восточному календарю (фото из архива)

В мэрии Екатеринбурга появилась ростовая кукла кролика, который является символом наступающего нового года по восточному календарю. Она встречает сотрудников и посетителей здания администрации, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

«В администрации города необычный гость — пушистый символ года с утра встречает сотрудников и поздравляет с праздником Весны, он же китайский новый год. В ночь с 21 на 22 января по восточному календарю наступает год черного водяного кролика», — говорится в сообщении.

Также в мэрии будет мастер-класс по лепке китайских пельменей с генеральным консульством КНР и детьми, которые изучают китайский язык в Екатеринбурге. Год Водяного Кролика начнется 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю и меняется каждый год, но всегда приходится на период с 21 января по 20 февраля.

Ростовая
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Фото: telegram-канал "Международные связи Екатеринбурга"

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В мэрии Екатеринбурга появилась ростовая кукла кролика, который является символом наступающего нового года по восточному календарю. Она встречает сотрудников и посетителей здания администрации, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга». «В администрации города необычный гость — пушистый символ года с утра встречает сотрудников и поздравляет с праздником Весны, он же китайский новый год. В ночь с 21 на 22 января по восточному календарю наступает год черного водяного кролика», — говорится в сообщении. Также в мэрии будет мастер-класс по лепке китайских пельменей с генеральным консульством КНР и детьми, которые изучают китайский язык в Екатеринбурге. Год Водяного Кролика начнется 22 января 2023 года и закончится 9 февраля 2024 года. Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю и меняется каждый год, но всегда приходится на период с 21 января по 20 февраля.
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