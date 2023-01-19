Злоумышленника по горячим следам нашла полиция Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижневартовске задержанный лжеминер признался в совершении звонков о ложном минировании. Полиция Нижневартовска опубликовала в официальном telegram-канале видео допроса жителя города, из-за которого 19 января эвакуировали три торговых центра.

«Звонил в отделение полиции по номеру 112. Сообщил о минировании торговых центров „Грин Парк“, „Югра Молл“, „Европа Сити“», — рассказал задержанный.

В отношении подозреваемого в заведомо ложном сообщении возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось поймать злоумышоленника по горячим следам. Выяснилось, что он был ранее судим. «На телефон Единой диспетчерской службы Нижневартовска 19 января поступило четыре сообщения от неизвестного о якобы существующей угрозе зданиям нескольких торговых центров города. При проверке сведения не подтвердились, предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, не обнаружено. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до пяти лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Ранее URA.RU сообщало о поимке лжеминера из Нижневартовска. Из-за звонков 19 января в городе эвакуировали три торговых центра.