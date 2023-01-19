19 января 2023

В Нижневартовске задержали лжеминера, из-за которого эвакуировали три торговых центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Полиция нашла лжетеррориста, сообщивщего о минировании трех ТЦ Фото:

В Нижневартовске поймали злоумышленника, 19 января сообщившего о минировании трех торговых центров: «Югра Молл», «Грин Парк» и «Европа Сити». В официальном telegram-канале мэрии города сообщили, что лжеминер находится под стражей.

«По информации антитеррористической комиссии города Нижневартовска, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, сообщивший вчера о минировании торговых центров „Югра-Молл“, „Грин Парк“ и „Европа Сити“, задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, в отношении лжетеррориста избрана мера пресечения — содержание под стражей», — указано в публикации.

В мэрии отметили, что лжеминер звонил по телефону. В результате его действий были эвакуированы сотрудники трех торговых центров, кинологи обследовали здания и прилегающую территорию, но взрывное устройство не было обнаружено.

Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Европа Сити». Он стал третьим по счету торговым центром Нижневартовска за 20 января, получившим сообщение о взрывчатке.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске поймали злоумышленника, 19 января сообщившего о минировании трех торговых центров: «Югра Молл», «Грин Парк» и «Европа Сити». В официальном telegram-канале мэрии города сообщили, что лжеминер находится под стражей. «По информации антитеррористической комиссии города Нижневартовска, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, сообщивший вчера о минировании торговых центров „Югра-Молл“, „Грин Парк“ и „Европа Сити“, задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, в отношении лжетеррориста избрана мера пресечения — содержание под стражей», — указано в публикации. В мэрии отметили, что лжеминер звонил по телефону. В результате его действий были эвакуированы сотрудники трех торговых центров, кинологи обследовали здания и прилегающую территорию, но взрывное устройство не было обнаружено. Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Европа Сити». Он стал третьим по счету торговым центром Нижневартовска за 20 января, получившим сообщение о взрывчатке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...