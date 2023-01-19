В Нижневартовске задержали лжеминера, из-за которого эвакуировали три торговых центра

Полиция нашла лжетеррориста, сообщивщего о минировании трех ТЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске поймали злоумышленника, 19 января сообщившего о минировании трех торговых центров: «Югра Молл», «Грин Парк» и «Европа Сити». В официальном telegram-канале мэрии города сообщили, что лжеминер находится под стражей.

«По информации антитеррористической комиссии города Нижневартовска, благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции злоумышленник, сообщивший вчера о минировании торговых центров „Югра-Молл“, „Грин Парк“ и „Европа Сити“, задержан. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, в отношении лжетеррориста избрана мера пресечения — содержание под стражей», — указано в публикации.

В мэрии отметили, что лжеминер звонил по телефону. В результате его действий были эвакуированы сотрудники трех торговых центров, кинологи обследовали здания и прилегающую территорию, но взрывное устройство не было обнаружено.

Ранее URA.RU писало об эвакуации торгового центра «Европа Сити». Он стал третьим по счету торговым центром Нижневартовска за 20 января, получившим сообщение о взрывчатке.