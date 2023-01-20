В США назвали сроки наступления РФ на Украину с территории Белоруссии

В ISW заявили о вероятном наступлении РФ на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года

20 января 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Наступление на Украину позволит российскому ВПК производить больше техники, написали в ISW Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление России на Украину с белорусской территории наиболее вероятно в конце 2023 года. Такое мнение выразили в американском Институте изучения войны (ISW). «Российское наступление на Украину из Белоруссии в начале 2023 года менее вероятно, учитывая текущую военную активность. Наиболее же вероятна новая атака с территории республики в конце 2023 года», — написали на сайте ISW. В Институте заявили, что ВС РФ проходят на территории Беларуси тренировки, после чего отправляются вести боевые действия в восточной части Украины. Наступление же позволит российскому военно-промышленному комплексу производить больше техники и оборудования. Ранее стало известно о создании России и Беларуси совместной группировки войск. Позже Генштаб ВСУ начал готовиться к наступлению российских войск на Черниговскую область с белорусской стороны. Белорусский военный эксперт Александр Алесин заявил, что для наступления на украинскую территорию совместной группировки войск, число солдат военных составлять около 70 тысяч человек. Также он отметил необходимость большого запаса боекомплектов, пишет «Национальная служба новостей».

Наступление России на Украину с белорусской территории наиболее вероятно в конце 2023 года. Такое мнение выразили в американском Институте изучения войны (ISW). «Российское наступление на Украину из Белоруссии в начале 2023 года менее вероятно, учитывая текущую военную активность. Наиболее же вероятна новая атака с территории республики в конце 2023 года», — написали на сайте ISW. В Институте заявили, что ВС РФ проходят на территории Беларуси тренировки, после чего отправляются вести боевые действия в восточной части Украины. Наступление же позволит российскому военно-промышленному комплексу производить больше техники и оборудования. Ранее стало известно о создании России и Беларуси совместной группировки войск. Позже Генштаб ВСУ начал готовиться к наступлению российских войск на Черниговскую область с белорусской стороны. Белорусский военный эксперт Александр Алесин заявил, что для наступления на украинскую территорию совместной группировки войск, число солдат военных составлять около 70 тысяч человек. Также он отметил необходимость большого запаса боекомплектов, пишет «Национальная служба новостей».