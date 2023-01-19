На борьбу со свердловскими свалками потратят полмиллиарда рублей

Города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.
«Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым. Так, в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов „Широкореченский“. На эти цели при участии средств федерального бюджета Екатеринбургу направят более 48,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении департамента.
Ранее URA.RU сообщалось, что в Нижнем Тагиле завелись похитители мусорных баков. За год из дворов Нижнего Тагила пропало порядка 14 мусорных контейнеров.
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