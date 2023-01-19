На борьбу со свердловскими свалками потратят полмиллиарда рублей

20 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Власти потратят 480 млн рублей на ликвидацию свалок и обустройство полигонов Владимир Жабриков © URA.RU Города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона. «Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым. Так, в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов „Широкореченский“. На эти цели при участии средств федерального бюджета Екатеринбургу направят более 48,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU сообщалось, что в Нижнем Тагиле завелись похитители мусорных баков. За год из дворов Нижнего Тагила пропало порядка 14 мусорных контейнеров.

Города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона. «Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым. Так, в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов „Широкореченский“. На эти цели при участии средств федерального бюджета Екатеринбургу направят более 48,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU сообщалось, что в Нижнем Тагиле завелись похитители мусорных баков. За год из дворов Нижнего Тагила пропало порядка 14 мусорных контейнеров.