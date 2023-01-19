19 января 2023

На борьбу со свердловскими свалками потратят полмиллиарда рублей

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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, мусор, тбо, свалка, мусорный полигон, твердые коммунальные отходы, твердые бытовые отходы
Власти потратят 480 млн рублей на ликвидацию свалок и обустройство полигонов

Города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

«Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым. Так, в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов „Широкореченский“. На эти цели при участии средств федерального бюджета Екатеринбургу направят более 48,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении департамента.

Ранее URA.RU сообщалось, что в Нижнем Тагиле завелись похитители мусорных баков. За год из дворов Нижнего Тагила пропало порядка 14 мусорных контейнеров.

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Города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона. «Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Евгением Куйвашевым. Так, в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“ в этом году планируется завершить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов „Широкореченский“. На эти цели при участии средств федерального бюджета Екатеринбургу направят более 48,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении департамента. Ранее URA.RU сообщалось, что в Нижнем Тагиле завелись похитители мусорных баков. За год из дворов Нижнего Тагила пропало порядка 14 мусорных контейнеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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