Зеленский раскритиковал западные страны за «нерешительность по поставкам танков»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Западным странам не нужно колебаться в вопросах поставок танков Киеву, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Страны Запада должны быть решительнее в вопросах поставок танков Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также призвал не сравнивать уровень поддержки Украины между странами.

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Страны Запада должны быть решительнее в вопросах поставок танков Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также призвал не сравнивать уровень поддержки Украины между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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