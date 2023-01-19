Зеленский раскритиковал западные страны за «нерешительность по поставкам танков»

Западным странам не нужно колебаться в вопросах поставок танков Киеву, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада должны быть решительнее в вопросах поставок танков Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также призвал не сравнивать уровень поддержки Украины между странами.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!