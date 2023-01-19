19 января 2023

В Нижневартовске семьям с детьми помогут с оплатой жилья

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Выплату можно будет направить на оплату жилья Фото:

Управление жилищной политики Нижневартовска (ХМАО) анонсировало прием заявлений от жителей города на получение мер соцподдержки для семей с детьми. Информация о выплате, которую можно будет направить на улучшение жилищных условий, появилась на официальном сайте мэрии — подать заявление можно с 18 января по 1 марта 2023 года.

«Управление по жилищной политике администрации города с 18 января по 1 марта 2023 года осуществляет прием заявлений и документов от граждан на получение мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, предоставляемых семьям с 2 и более детьми, а также единственному родителю с 1 ребенком», — указано в публикации.

Требования к семьям, которые могут получить меры соцподдержки, следующие. Дети или ребенок должны быть рождены на территории Югры, один из детей должен быть рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Как минимум один из родителей должен проживать в ХМАО не менее 15 лет, а жилое помещение, в счет оплаты которого планируется направить соцвыплату, является единственным жильем в собственности. «Прием документов осуществляется в приемные часы по адресу: улица Омская, 17, кабинет 11», — добавили в администрации.

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Управление жилищной политики Нижневартовска (ХМАО) анонсировало прием заявлений от жителей города на получение мер соцподдержки для семей с детьми. Информация о выплате, которую можно будет направить на улучшение жилищных условий, появилась на официальном сайте мэрии — подать заявление можно с 18 января по 1 марта 2023 года. «Управление по жилищной политике администрации города с 18 января по 1 марта 2023 года осуществляет прием заявлений и документов от граждан на получение мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, предоставляемых семьям с 2 и более детьми, а также единственному родителю с 1 ребенком», — указано в публикации. Требования к семьям, которые могут получить меры соцподдержки, следующие. Дети или ребенок должны быть рождены на территории Югры, один из детей должен быть рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Как минимум один из родителей должен проживать в ХМАО не менее 15 лет, а жилое помещение, в счет оплаты которого планируется направить соцвыплату, является единственным жильем в собственности. «Прием документов осуществляется в приемные часы по адресу: улица Омская, 17, кабинет 11», — добавили в администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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