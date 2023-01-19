В Нижневартовске семьям с детьми помогут с оплатой жилья

20 января 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Выплату можно будет направить на оплату жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление жилищной политики Нижневартовска (ХМАО) анонсировало прием заявлений от жителей города на получение мер соцподдержки для семей с детьми. Информация о выплате, которую можно будет направить на улучшение жилищных условий, появилась на официальном сайте мэрии — подать заявление можно с 18 января по 1 марта 2023 года. «Управление по жилищной политике администрации города с 18 января по 1 марта 2023 года осуществляет прием заявлений и документов от граждан на получение мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, предоставляемых семьям с 2 и более детьми, а также единственному родителю с 1 ребенком», — указано в публикации. Требования к семьям, которые могут получить меры соцподдержки, следующие. Дети или ребенок должны быть рождены на территории Югры, один из детей должен быть рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Как минимум один из родителей должен проживать в ХМАО не менее 15 лет, а жилое помещение, в счет оплаты которого планируется направить соцвыплату, является единственным жильем в собственности. «Прием документов осуществляется в приемные часы по адресу: улица Омская, 17, кабинет 11», — добавили в администрации.

Управление жилищной политики Нижневартовска (ХМАО) анонсировало прием заявлений от жителей города на получение мер соцподдержки для семей с детьми. Информация о выплате, которую можно будет направить на улучшение жилищных условий, появилась на официальном сайте мэрии — подать заявление можно с 18 января по 1 марта 2023 года. «Управление по жилищной политике администрации города с 18 января по 1 марта 2023 года осуществляет прием заявлений и документов от граждан на получение мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий, предоставляемых семьям с 2 и более детьми, а также единственному родителю с 1 ребенком», — указано в публикации. Требования к семьям, которые могут получить меры соцподдержки, следующие. Дети или ребенок должны быть рождены на территории Югры, один из детей должен быть рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Как минимум один из родителей должен проживать в ХМАО не менее 15 лет, а жилое помещение, в счет оплаты которого планируется направить соцвыплату, является единственным жильем в собственности. «Прием документов осуществляется в приемные часы по адресу: улица Омская, 17, кабинет 11», — добавили в администрации.