Оборонный завод Кургана отправит в зону СВО корпоративные календари Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), выпускающий боевые машины пехоты (БМП-3), отправит в зону спецоперации на Украине свои корпоративные календари. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия.

«В этом году ПАО „Курганмашзавод“ выпустил особенные корпоративные календари, которые отражают настроение времени и несут важный идейный посыл. Несколько комплектов календарей завод направит в зону специальной военной операции и в штаб писателя, общественного деятеля Захара Прилепина. Это наше крепкое рукопожатие всем военным», — говорится в сообщении.

Пресс-служба КМЗ также указала, что разработкой календаря занималась компания «Платина» из Красноярска. В корпоративном календаре представлены стильные фото машин, макросъемка элементов узлов и приборов в черно-серых тонах, тисненый золотом слоган — мы работаем, чтобы вы победили! Еще одной особенностью календаря отмечают наличие на первой странице стихотворения Федора Тютчева, в котором идет речь о том, что Запад борется с Россией чужими руками.

Ранее URA.RU писало, что на КМЗ показали, как женщины помогают собирать боевые машины. Также крановщицы рассказали и показали жесты, которыми они пользуются, работая на оборонном заводе.

Спецоперация на территории Украины была начата 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главными задачами является освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины.

Курганмашзавод отправит несколько комплектов корпоративных календарей в зону СВО и в штаб писателя Захара Прилепина Фото: ПАО «Курганмашавод»