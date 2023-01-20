В Кремле оценили риски поставок Киеву оружия из Латинской Америки

Новость о том, что США убеждают девять стран Латинской Америки поставить вооружение российского производства на Украину, не стала неожиданностью для Кремля. Российские власти будут отслеживать эту ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«В наше время вообще трудно представить что-то, что может стать неожиданностью. Но о здесь очень важны правые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки, конечно, обуславливаются обязательствами тех стран, которые получают [из России] продукцию военного назначения. Конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать», — подчеркнул Песков.
Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон во время своего выступления в Атлантическом совете на семинаре, на котором обсуждались «стратегические угрозы в Латинской Америке», завила, что Пентагон работает с девятью странами Латинской Америки по поводу передачи Украине вооружения российского производства. В том числе речь идет о Кубе, Венесуэле, Никарагуа.
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Новость о том, что США убеждают девять стран Латинской Америки поставить вооружение российского производства на Украину, не стала неожиданностью для Кремля. Российские власти будут отслеживать эту ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В наше время вообще трудно представить что-то, что может стать неожиданностью. Но о здесь очень важны правые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что любые поставки, конечно, обуславливаются обязательствами тех стран, которые получают [из России] продукцию военного назначения. Конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать», — подчеркнул Песков. Глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон во время своего выступления в Атлантическом совете на семинаре, на котором обсуждались «стратегические угрозы в Латинской Америке», завила, что Пентагон работает с девятью странами Латинской Америки по поводу передачи Украине вооружения российского производства. В том числе речь идет о Кубе, Венесуэле, Никарагуа.