WSWS: НАТО хочет повторить Вторую мировую войну

Заявление НАТО о необходимости усиления военной помощи Украине для поражения российских логистических и командных узлов станет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну. Об этом написали в World Socialist Web Site.
В издании приводят заявление стран Североатлантического альянса об усилении военной поддержки Киева для борьбы с Россией. «Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», — написал автор статьи Андре Дэймон.
Встреча стран-участников НАТО прошла 19 января 2023 года в эстонской столице Таллине. В ходе встречи министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители военных ведомств из Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали совместное заявление, именуемое «Таллинским обещанием», с призывом усиления западной помощи Киеву.
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Заявление НАТО о необходимости усиления военной помощи Украине для поражения российских логистических и командных узлов станет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну. Об этом написали в World Socialist Web Site. В издании приводят заявление стран Североатлантического альянса об усилении военной поддержки Киева для борьбы с Россией. «Военная операция, описываемая в заявлении, будет массированным общевойсковым наступлением, напоминающим Вторую мировую войну», — написал автор статьи Андре Дэймон. Встреча стран-участников НАТО прошла 19 января 2023 года в эстонской столице Таллине. В ходе встречи министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители военных ведомств из Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали совместное заявление, именуемое «Таллинским обещанием», с призывом усиления западной помощи Киеву. После начала спецоперации страны Запада начали снабжать Украину вооружением. Не так давно речь зашла о поставке Германией танков Leopard. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Республика поставит танки на Украину, если США предоставят Киеву танки Abrams. Однако в Пентагоне сказали, что время для предоставления «Абрамсов» еще не пришло. Позже украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал Запад за такую «нерешительность» в вопросах военной поддержки.