В Челябинской области ликвидируют два населенных пункта

В Челябинской области ликвидируют записи о двух населенных пунктах в Саткинском районе. Решение об этом 26 января рассмотрят депутаты заксобрания региона.
«Населенные пункты, в которых отсутствуют жители, зарегистрированные по месту жительства, подлежат исключению из перечня муниципальных образований. Принято решение о необходимости ликвидации поселков Речная и Брусничный», — отметили в пояснительной записке к документу.
Ликвидировать населенные пункты решили, поскольку нет записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях Саткинского и Бакальского городских поселений. Отмечается, что жители покинули поселки из-за отсутствия инфраструктуры и перспектив развития. Населенные пункты планируется ликвидировать после согласования вопроса с губернатором Алексеем Текслером.
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