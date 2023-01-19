В Челябинской области ликвидируют два населенных пункта

Два поселка в Саткинском районе перестанут существовать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ликвидируют записи о двух населенных пунктах в Саткинском районе. Решение об этом 26 января рассмотрят депутаты заксобрания региона.

«Населенные пункты, в которых отсутствуют жители, зарегистрированные по месту жительства, подлежат исключению из перечня муниципальных образований. Принято решение о необходимости ликвидации поселков Речная и Брусничный», — отметили в пояснительной записке к документу.

Ликвидировать населенные пункты решили, поскольку нет записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях Саткинского и Бакальского городских поселений. Отмечается, что жители покинули поселки из-за отсутствия инфраструктуры и перспектив развития. Населенные пункты планируется ликвидировать после согласования вопроса с губернатором Алексеем Текслером.