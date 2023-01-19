19 января 2023

В Челябинской области ликвидируют два населенных пункта

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Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., знак, сатка
Два поселка в Саткинском районе перестанут существовать Фото:

В Челябинской области ликвидируют записи о двух населенных пунктах в Саткинском районе. Решение об этом 26 января рассмотрят депутаты заксобрания региона.

«Населенные пункты, в которых отсутствуют жители, зарегистрированные по месту жительства, подлежат исключению из перечня муниципальных образований. Принято решение о необходимости ликвидации поселков Речная и Брусничный», — отметили в пояснительной записке к документу.

Ликвидировать населенные пункты решили, поскольку нет записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях Саткинского и Бакальского городских поселений. Отмечается, что жители покинули поселки из-за отсутствия инфраструктуры и перспектив развития. Населенные пункты планируется ликвидировать после согласования вопроса с губернатором Алексеем Текслером.

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В Челябинской области ликвидируют записи о двух населенных пунктах в Саткинском районе. Решение об этом 26 января рассмотрят депутаты заксобрания региона. «Населенные пункты, в которых отсутствуют жители, зарегистрированные по месту жительства, подлежат исключению из перечня муниципальных образований. Принято решение о необходимости ликвидации поселков Речная и Брусничный», — отметили в пояснительной записке к документу. Ликвидировать населенные пункты решили, поскольку нет записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях Саткинского и Бакальского городских поселений. Отмечается, что жители покинули поселки из-за отсутствия инфраструктуры и перспектив развития. Населенные пункты планируется ликвидировать после согласования вопроса с губернатором Алексеем Текслером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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