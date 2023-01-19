В пермском городе чиновники выделили деньги на решение ЧС

Александровский округ Пермского края выделяет полмиллиона рублей из резервного фонда для восстановления водоснабжения в Яйве

Ольга Лаврова приступила к выполнению поручения министра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Александровском округе Пермского края после вызова главы Ольги Лавровой в региональное минЖКХ решили выделить деньги на решение коммунальных проблем в поселке Яйва. Более 530 тысяч рублей возьмут в резервном фонде округа, сообщили в мэрии.

«Администрацией АМО проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итогом стало выделение денежных средств из резервного фонда Александровского муниципального округа на ремонтные работы и приобретение имущества для обеспечения водоснабжения в р. п. Яйва», — говорится на странице округа в социальной сети «ВКонтакте».

Деньги пойдут на покупку водоразборных колонок, насоса, муфт, электродвигателей и работу экскаватора. Работы по установке насоса и замене электродвигателя должны завершить до 27 января. После этого постоянные отключения воды в Яйве должны прекратиться, говорят в мэрии. Чиновники отмечают, что «кардинально ситуацию в Яйве возможно исправить только после того, как водоканализационное имущество перейдет в муниципальную собственность». Сейчас вопрос об его передаче от частного оператора решается в арбитражном суде.

19 января краевой министр ЖКХ Артем Балахнин созвал оперативное совещание по ситуации с водоснабжением поселка Яйва, жители которого постоянно сталкиваются с его отключением. Лаврова тогда сообщила, что отвечающее за воду ООО «Управление ЖилСервис», является банкротом и не выполняет обязательства.