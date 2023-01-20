В Совфеде намекнули на ликвидацию Украины, как государства

20 января 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Украине не удастся захватить Крым, считают в Совфеде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вероятность того, что Украина будет ликвидирована, как страна, выше, чем потеря Крыма Россией. Об этом заявил сенатор Совфеда от полуострова Сергей Цеков. «Они (власти США — ред.) должны понимать, что, скорее всего, не будет (на политической карте мира) некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины», — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости. По его словам, США делают заявления о Крыме, чтобы повысить ставки в диалоге с Россией. Цеков выразил уверенность, что действия Украины, США и Европы не приведут к потере Россией Крыма. По его словам, Запад подталкивает мир к серьезному конфликту. В Госдепе сказали, что Украина сама решает как пользоваться оружием, которое получает от Запада. Так там ответили на вопрос, поддержит ли Вашингтон удары ВСУ по Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума.

Вероятность того, что Украина будет ликвидирована, как страна, выше, чем потеря Крыма Россией. Об этом заявил сенатор Совфеда от полуострова Сергей Цеков. «Они (власти США — ред.) должны понимать, что, скорее всего, не будет (на политической карте мира) некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины», — сказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости. По его словам, США делают заявления о Крыме, чтобы повысить ставки в диалоге с Россией. Цеков выразил уверенность, что действия Украины, США и Европы не приведут к потере Россией Крыма. По его словам, Запад подталкивает мир к серьезному конфликту. В Госдепе сказали, что Украина сама решает как пользоваться оружием, которое получает от Запада. Так там ответили на вопрос, поддержит ли Вашингтон удары ВСУ по Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении вернуть Крым, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума.