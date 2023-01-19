Курганская область значительно увеличила экспорт в Китай

Поставки товаров из Курганской области в Китай выросли в 4,5 раза

20 января 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Китай занял первое место среди всех зарубежных партнеров Курганской области по объему торговли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом увеличила объемы продажи товаров с Китаем. Данные за десять месяцев прошлого года URA.RU предоставили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос. «В январе—октябре прошлого года внешнеторговый оборот Курганской области с Китайской Народной Республикой увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 52,5%. Экспорт вырос в 4,5 раза, импорт — в 1,2 раза», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент экономического развития. Китай занимал первое место среди всех зарубежных партнеров региона по объему взаимной торговли. Ранее URA.RU писало, что Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Из зарубежного государство ввозились продукция химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары.

Курганская область в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом увеличила объемы продажи товаров с Китаем. Данные за десять месяцев прошлого года URA.RU предоставили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос. «В январе—октябре прошлого года внешнеторговый оборот Курганской области с Китайской Народной Республикой увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 52,5%. Экспорт вырос в 4,5 раза, импорт — в 1,2 раза», — сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент экономического развития. Китай занимал первое место среди всех зарубежных партнеров региона по объему взаимной торговли. Ранее URA.RU писало, что Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Из зарубежного государство ввозились продукция химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары.