В курганском правительстве рассказали, что чаще всего из региона вывозят в Китай

Курганская область отправляет в Китай продовольственные товары

20 января 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганские власти рассказали о сотрудничестве с Китаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировались продовольственные товары. Структура импорта включала в себя продукцию химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары», — говорится в сообщении областного правительства. За январь—октябрь прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился по сравнению с 2021 годом. Ранее URA.RU писало, за первые шесть месяцев прошлого года курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Также регион отправлял в зарубежное государство пшеницу. Курганские перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая.

Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировались продовольственные товары. Структура импорта включала в себя продукцию химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары», — говорится в сообщении областного правительства. За январь—октябрь прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился по сравнению с 2021 годом. Ранее URA.RU писало, за первые шесть месяцев прошлого года курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Также регион отправлял в зарубежное государство пшеницу. Курганские перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая.