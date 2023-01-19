В курганском правительстве рассказали, что чаще всего из региона вывозят в Китай

Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.
«Из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировались продовольственные товары. Структура импорта включала в себя продукцию химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары», — говорится в сообщении областного правительства. За январь—октябрь прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился по сравнению с 2021 годом.
Ранее URA.RU писало, за первые шесть месяцев прошлого года курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Также регион отправлял в зарубежное государство пшеницу. Курганские перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая.
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