19 января 2023

В курганском правительстве рассказали, что чаще всего из региона вывозят в Китай

Курганская область отправляет в Китай продовольственные товары
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , депутат, документы, чиновник, руки
Курганские власти рассказали о сотрудничестве с Китаем Фото:

Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«Из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировались продовольственные товары. Структура импорта включала в себя продукцию химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары», — говорится в сообщении областного правительства. За январь—октябрь прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился по сравнению с 2021 годом.

Ранее URA.RU писало, за первые шесть месяцев прошлого года курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Также регион отправлял в зарубежное государство пшеницу. Курганские перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая.

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Курганская область в прошлом году чаще всего поставляла в Китай продовольственные товары. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. «Из Курганской области в Китайскую Народную Республику экспортировались продовольственные товары. Структура импорта включала в себя продукцию химической промышленности, машины, оборудование, металлы и изделия из них, продовольственные товары», — говорится в сообщении областного правительства. За январь—октябрь прошлого года внешнеторговый оборот региона с Китаем увеличился по сравнению с 2021 годом. Ранее URA.RU писало, за первые шесть месяцев прошлого года курганские сельхозпредприятия отправили тысячи тонн семян льна в Китай. Также регион отправлял в зарубежное государство пшеницу. Курганские перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, планируют, в том числе, купить новые автобусы из Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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