Политолог Брутер: НАТО вступит в войну после победы РФ в Бахмуте

Политолог Брутер: НАТО испугается сдачи Артемовска и вступит в спецоперацию

21 января 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Сдача Артемовска может повлечь за собой «эффект домино» в понимании НАТО, считает Владимир Брутер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Даже сдача ВСУ Бахмута (Артемовск) в ДНР может стать причиной для вступления НАТО в конфликт на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Если они решат, что сдача Артемовска может повлечь за собой „эффект домино“, когда вся их система рушится, то они будут воспринимать это как сигнал. Мы должны понимать, что эти люди смертельно боятся проиграть. Причем не потому, что для них есть при этом какой-то экзистенциальный риск, а потому, что тем самым утратят свои позиции, что они все могут решать за других», — объяснил Владимир Брутер. По мнению политолога, Россия должна быть готова ко всем реакциям НАТО. «На самом деле нужно готовиться. У российского Генштаба должны быть ответные планы на все их действия. Потому что мы видим, что их мнение проходит определенную эволюцию. Причем, на мой взгляд, она искусственная, а не естественная. Потому что они на самом деле на все это готовы были в самом начале. А когда они говорят, что не видят необходимости, то это правда. Они сначала не видят необходимости, а потом видят. Мы должны этот момент учитывать», — подчеркнул Брутер. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине идет по восходящей спирали. В ходе выступления на совещании Североатлантического альянса заместитель генсекретаря НАТО Мирчи Джоанэ отметил необходимость усиления собственной обороны. Странам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, как для себя, так и для Украины. Альянс также намерен расширить боевые группы на территориях восточного фланга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Даже сдача ВСУ Бахмута (Артемовск) в ДНР может стать причиной для вступления НАТО в конфликт на Украине. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Если они решат, что сдача Артемовска может повлечь за собой „эффект домино“, когда вся их система рушится, то они будут воспринимать это как сигнал. Мы должны понимать, что эти люди смертельно боятся проиграть. Причем не потому, что для них есть при этом какой-то экзистенциальный риск, а потому, что тем самым утратят свои позиции, что они все могут решать за других», — объяснил Владимир Брутер. По мнению политолога, Россия должна быть готова ко всем реакциям НАТО. «На самом деле нужно готовиться. У российского Генштаба должны быть ответные планы на все их действия. Потому что мы видим, что их мнение проходит определенную эволюцию. Причем, на мой взгляд, она искусственная, а не естественная. Потому что они на самом деле на все это готовы были в самом начале. А когда они говорят, что не видят необходимости, то это правда. Они сначала не видят необходимости, а потом видят. Мы должны этот момент учитывать», — подчеркнул Брутер. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине идет по восходящей спирали. В ходе выступления на совещании Североатлантического альянса заместитель генсекретаря НАТО Мирчи Джоанэ отметил необходимость усиления собственной обороны. Странам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, как для себя, так и для Украины. Альянс также намерен расширить боевые группы на территориях восточного фланга.