Песков: Запад пожалеет об участии в конфликте на Украине

Вовлеченность НАТО в конфликт на Украине идет по восходящей спирали. Однако страны НАТО еще пожалеют об этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим вовлеченность стран НАТО в этот конфликт, видим доминирование политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы видим приверженность к драматическому заблуждению о возможностях для Украины иметь успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть об этом. Это приводит к тому, что конфликт деградирует, и провоцирует на дополнительную напряженность по восходящей спирали», — заявил Песков во время конференц-кола, передает корреспондент URA.RU.
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